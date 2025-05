Grande successo dell’evento dell’AGS Mercato Insieme

Un altro successo culturale e di intrattenimento dell’evento organizzato il 10 maggio 2025 dall’AGS del Mercato Insieme e dal suo presidente Antonio Rosato.

Ottima anche la scelta di avvalersi di una associazione culturale che ha portato cantanti e musicisti di notevoli capacità sia canore che strumentali.

Tanta la gente intervenuta e soddisfatta dello spettacolo e tante anche le presenze della politica municipale, con i consiglieri Buttitta, Orlandi, Meuti, Pietrosanti, Rinaldi e comunale con il presidente della commissione patrimonio capitolina Yuri Trombetti e dell’ex vicepresidente dell’Assemblea capitolina Francesco Figliomeni.

Oltre all’ascolto di buona musica c’è stata anche l’occasione per consegnare al presidente Rosato una targa da parte della Commissione municipale commercio in cui gli viene riconosciuto l’impegno che quotidianamente mette per cercare di migliorare l’accoglienza all’interno della struttura mercatale.

Al consigliere Trombetti è stato anche chiesto di attenzionare i problemi inerenti la convenzione PUP e il concessionario Edilpark che gestisce tutto il patrimonio immobiliare extra mercato e che tornerà nella disponibilità comunale al termine della stessa.

https://youtu.be/iML1M7PlJqY

https://youtu.be/NktccDn9kr4

