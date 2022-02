Gualtieri in visita a Tor Sapienza

Ieri, 11 febbraio 2022, il Sindaco di Roma Gualtieri ha.visitato il Quartiere Morandi iniziando il suo percorso dai terreni dove Ama realizzerà un Centro di raccolta e il municipio un frutteto e degli Orti Urbani.

Gualtieri ha anche visitato le Case Erp di via Tranquillo Cremona prendendo appunti sugli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Poi, attraversando il Parco “Barone Rampante” è andato a visionare il ponte in legno intitolato a Ilaria Alpi, che collega il complesso residenziale di Morandi a Tor Sapienza scavalcando la pericolosa via Giorgio De Chirico, chiuso da tempo in quanto bisognoso di un robusto intervento di manutenzione straordinaria.

Un’ultima tappa il Sindaco l’ha fatta al Centro Anziani Morandi dove si è anche reso conto dei lavori e progetti di recupero che l’ATER ha iniziato da tempo.

Ad accompagnare il sindaco l’Assessore al Patrimonio Zevi e numerosi Consiglieri tra cui Giammarco Palmieri, già presidente del municipio V. Presenti anche il Presidente del V Municipio Mauro Caliste e gli assessori della sua giunta e componenti della maggioranza in consiglio. Presente anche l’Assessore regionale al Patrimonio M. Valeriani.

Vedi anche

https://www.facebook.com/moriconiale/posts/10224432781305525