“Gurnèa” in Esperanto a Libera 

Il 26 marzo 2026 presso la sede nazionale di LIBERA a Roma è stata ospitata la presentazione del libro “Gurnèa, storia di nimici, eroi e spirdi”, dell’autore Bruno Cimino.

L’incontro si è aperto con il saluto di Marco Genovese, tra i principali esponenti dell’Associazione, che ha accolto i presenti illustrando le finalità e l’impegno di LIBERA, organizzazione che da circa trent’anni opera con determinazione nella lotta contro le mafie e per la promozione della cultura della legalità.

Al centro degli interventi vi è stata un’ampia riflessione sui valori storici e culturali della città di Tropea, scenario in cui si svolgono le vicende narrate nel romanzo.

È stata ricordata, in particolare, la complessa stagione storica delle contese tra Angioini e Aragonesi nel XV secolo per il dominio dell’Italia meridionale.

In questo contesto è stata rievocata la tragedia della Gurnèa, quartiere cittadino che ancora oggi porta questo nome come memoria viva dell’eroico sacrificio dei soldati tropeani che si opposero agli invasori stranieri.

Di grande interesse sono stati gli interventi del docente dell’Università Upter di Roma, Giorgio Denti, traduttore principale del libro in Esperanto e dell’esperantista professoressa Carla Zulian che si è prodigata nella revisione del testo.

I loro contributi hanno messo in luce il valore culturale dell’Esperanto e gli ideali che animano questa lingua internazionale, nata con l’obiettivo di favorire una comunicazione più equa e fraterna tra i popoli del mondo.

Più volte, nel corso della serata, i numerosi presenti hanno definito l’iniziativa “un evento di grande spessore culturale”, arricchita da interessanti interventi e dal dibattito vivace.

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