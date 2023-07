“Ho vissuto la vita … Ho vissuto la morte” di Antonio Saccà

È in distribuzione, in tutte le librerie, il libro del prof. Antonio Saccà, “Ho vissuto la vita … Ho vissuto la morte” (Armando Editore).

Il libro si trova anche presso la libreria Ubik, di via Cupra 43 (nelle immediate vicinanze di largo Beltramelli), dove il professor Saccà sarà presente venerdì 7 luglio 2023, dalle ore 18.30 per una nuova presentazione del suo libro (nella foto la copertina), con interpretazione dei testi a cura di Franco Pilo e Roberto Benatti.

Dice il Professore: «anche se espresso in forme poetiche, in forme teatrali, in forme saggistiche, questo libro è una narrazione, a suo modo un originale romanzo autobiografico, in prima persona e mediante gli altri. Due parti; la giovinezza: ho vissuto la vita; la maturità: ho vissuto a morte. Entrambe le vicende all’estremo. Una giovinezza intensissima, con esordio straordinario e amicizie. Incontri con la civiltà culturale mondiale: Moravia, De Chirico, Pasolini, Rafael Alberti, Anna Magnani, Guttuso.

Nella maturità, l’atrocissima malattia pandemica, l’ospedale, la solitudine, il delirio, il fantasma dell’annullamento. Poi….. il risveglio.

Una testimonianza unica.

In entrambe le vicissitudini».

Ma, oltre alla presentazione del libro, il professore, dotato di una voce eccezionale (il canto è la sua vera passione, n.d.r.), canterà alcune romanze, con l’accompagnamento musicale di Tommaso Piazza.

Appuntamento, quindi, a venerdì 7 luglio, alle ore 18.30. preso la libreria Ubik.

L’ingresso è libero.