“I Drammi di un Friuli Nascosto” con Carlo Tolazzi

L’ APS Fogolâr Furlan di Roma organizza il 3 novembre 2023 alle ore 18.30 in sala Roma della sede UnAR in via Ulisse Aldrovandi n.16/B l’ evento: “I Drammi di un Friuli Nascosto” presentato dal drammaturgo Carlo Tolazzi che in tale ambito illustrerà due suoi volumi.

Il primo, il “Silenzio e la rivolta”, descrive quattro azioni drammaturgiche in Carnia; in modi diversi diverse maniere di affermare la lotta strenua per sopravvivere, la pietà, l’amore per la propria terra, il bisogno di socialità e di relazione. I neonati di Trava fatti resuscitare per poter essere battezzati, alla silenziosa protesta delle donne di Verzegnis ritenute pazze o possedute, alla civile disobbedienza dei fucilati di Cercivento, alla faticosa quotidianità delle portatrici impegnate a rifornire una guerra voluta e condotta dagli uomini. Si sviluppa così un collegamento che rivela una costante: a ogni imposizione dell’autorità – politica o religiosa che fosse -, la gente della Carnia ha risposto con un comportamento straordinario ed eccentrico che ha affascinato il teatro.

Il secondo “Furlan quenau ti stufe” è un testo significativo di narrativa Friulana.

Programma:

Saluti: Francesco Pittoni: Presidente del Fogolâr Furlan di Roma

Presentazione: Giorgio della Longa: Consigliere del Fogolâr Furlan di Roma e Architetto

Conduce: Carlo Tolazzi: Scrittore e autore

Letture:Tiziana Bagatella: Attrice e consigliera del Fogolâr Furlan di Roma

Per prenotarsi all’evento è necessario inviare entro il 28 Ottobre 2023: il proprio nominativo, all’ email: fogolaroma@gmail.com



Carlo Tolazzi

Scrittore e autore teatrale: premio “Candoni-Arta Terme” nel 2000 col monologo in carnico Resurequie, cui fanno seguito Cercivento nel 2003, Indemoniate, scritto con Giuliana Musso, nel 2006; Portare nel 2008, La luce buia nel 2006, scritto con Francesca Sangalli e vincitore del premio nazionale “Teatro & disabilità” nel 2015; Tunnel, scritto con Fabio Alessandrini nel 2009; L’eredità a Nord Est nel 2014; Trieste, una città in guerra, scritto con Marko Sosič nel 2014; Vipere nel 2015; Amìda. Due madri e una fabbrica nel 2016; Dipinto di blu per il teatro Italiano di Fiume in Croazia nel 2017. Ha firmato due sceneggiature: Carnia ’44, un’estate di libertà (Italia 2011, 48’) e Spigoli (Italia 2020, 50’). Insegna Drammaturgia all’Accademia “Nico Pepe” di Udine”. Tolazzi vive e lavora a Udine. Ha collaborato con la redazione udinese de Il Gazzettino per dieci anni (1984-1994). Laureatosi in lettere a Trieste nel 1989, ha vinto i più importanti premi di narrativa in friulano, e due concorsi nazionali di narrativa in italiano (“Carnia-Savorgnan” nel 1992 e “Vileg-Novelle di legno” nel 2000). Da oltre dieci anni scrive per il teatro: premio “Candoni-Arta Terme” per la nuova drammaturgia nel 2000 col monologo in carnico Resurequie, autore di altri drammi inerenti la storia e la tradizione popolare carnica (Cercivento nel 2003; Indemoniate, scritto con Giuliana Musso, nel 2006; Portare nel 2008) e non (Chi di spada nel 2004; a+b>c nel 2005; La luce buia nel 2006, scritto con Francesca Sangalli e vincitore del premio nazionale “Teatro & disabilità” nel 2015, Tunnel, scritto con Fabio Alessandrini nel 2009, Buone Vacanze nel 2012, L’eredità a Nord Est nel 2014, Trieste, una città in guerra, scritto con Marko Sosič nel 2014, Trê zovini, scritto con Massimo Somaglino, nel 2014, Vipere nel 2015, Amìda. Due madri e una fabbrica nel 2016, Dipinto di blu per il Teatro Italiano di Fiume in Croazia nel 2017). Nel 2011 ha firmato la sceneggiatura del film Carnia ’44. Un’estate di libertà (Italia, 48’) diretto da Marco Rossitti; nel 2020 ha composto la sceneggiatura del Film Spigoli (Italia, 50’), diretto da Federico Gallo. Insegna Drammaturgia all’Accademia “Nico Pepe” di Udine”