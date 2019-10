Domenica 20 ottobre 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina Conversazione con Paolo Sommella sul tema: I piani regolatori di Roma antica. Urbanistica e monumenti

Introduzione di Antonio Fadda

Paolo Sommella è dal 2010 Professore Emerito di Topografia dell’ Italia antica presso la Facoltà di Lettere della Sapienza Università di Roma. Dal 1975 Professore ordinario di Topografia dell’Italia antica nella Sapienza, ha insegnato Topografia e Urbanistica del mondo classico presso la “Scuola Archeologica Italiana” di Atene e presso la “Scuola di Specializzazione in Archeologia” nell’Università della Basilicata. Dal 1989 al 2010 è stato titolare di Topografia e Urbanistica nella “Scuola di Specializzazione in Archeologia” presso la Sapienza; è stato Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Romani dal 2008 al 2017). Dal 1995 al 2015 è stato Presidente della Commissione internazionale TIR-FOR, nominato dall’ Union Académique Internationale (UAI) a Bruxelles, e membro dell’UAI Bureau (Parigi 2008-2011). Ha contribuito alla realizzazione di numerose Mostre tra cui si ricordano “Civiltà del Lazio Primitivo” (Palazzo delle Esposizioni 1976), ed “Enea nel Lazio. Archeologia e Mito” (Campidoglio 1980). è autore di oltre 180 articoli, recensioni e contributi alle Enciclopedie. Tra i suoi libri: La pianta di Lucca romana (1974); Forma e Urbanistica di Pozzuoli romana (1980); Italia antica. L’urbanistica romana, (1988, 4a edizione 2007); T(abula) I(mperii) R(omani) – Foglio K.32 Firenze (ed.) (2006). Ha diretto la rivista “Studi Romani” e le raccolte editoriali “Forma Italiae” (Olschki, Firenze) e “Antiche città in Italia” (l’ERMA di Bretschneider, Roma). Ha fatto parte del Consiglio scientifico dell’Enciclopedia Archeologica della Treccani. Fa parte del Comitato Scientifico dei Rendiconti dell’Accademia dei Lincei ed è Presidente del Comitato di Redazione dei Monumenti Antichi e delle Notizie degli Scavi di Antichità.

