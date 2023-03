I risultati dello screening odontoiatrico dei bambini del IV Municipio

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 marzo 2023 al Casale Alba Due abbiamo presentato i risultati dello screening odontoiatrico che ha interessato bambine e bambini del IV Municipio.

è stata una giornata partecipata e colorata, con i piccoli del Doposcuola e Comitato Mammut, protagonisti dello screening, a riempire il parco di Aguzzano di grida, corse e risate.

Dopo la diffusione in quartiere del questionario, prima, e dello screening, poi, abbiamo un’idea chiara dei bisogni urgenti socio-sanitari del nostro territorio. Per quanto riguarda l’odontoiatria il SSN dovrà rispondere agli oltre 50 bambini che necessitano di cure e soprattutto di apparecchi per i denti, di cui le famiglie non possono farsi carico. Ma abbiamo anche realizzato che per rispondere alle specifiche necessità delle nostre periferie c’è bisogno che le Asl attivino servizi di mediazione culturale per raggiungere anche chi ha difficoltà con lingua e burocrazia italiana.

Per questo rilanciamo un appuntamento sotto la Asl Roma 2 in cui chiedere a chi di dovere azioni concrete e immediate!

La lotta per la salute a Rebibbia e Ponte Mammolo riguarda tutte e tutti, perché al di là della dimensione locale qui si apre una strada di rivendicazione, una via dopo due anni di sindemia e morte per riconquistare il diritto alla salute ed abolire profitti e privilegi sulla pelle delle persone!

Coordinamento per la difesa del Parco di Aguzzano