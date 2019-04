I.SO.LA per l’Inserimento Socio Lavorativo

La cooperativa I.SO.LA nasce a Roma nel 1997 con la finalità di creare percorsi di inserimento sociale e lavorativo in favore di persone in difficoltà. Il nome stesso è un acronimo che sta per Inserimento Socio Lavorativo. Negli anni si è caratterizzata per la capacità di offrire servizi socio-sanitari perseguendo parallelamente l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio nell’ambito dei servizi di pulizia, guardiania e manutenzione del verde.

La sede legale della cooperativa è in via Cavour 325. Tra le sedi operative, di particolare importanza è quella di via R. Lepetit 91 nel quartiere di Tor Tre Teste. Nel V Municipio, ormai da diversi anni, offre numerosi servizi alle persone con disabilità. In particolare, oltre ad essere accreditata per svolgere assistenza domiciliare nel territorio, realizza, in collaborazione con la ASLRM2, alcuni progetti che mirano alla rimozione/riduzione delle condizioni che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale di giovani adulti seguiti dal servizio. Questa finalità viene perseguita attraverso la partecipazione degli utenti a laboratori artistico-musicali, di informatica, di cucina e all’attivazione di tirocini di inclusione sociale presso alcune aziende presenti nel territorio. I laboratori sono luoghi d’incontro in cui si accrescono le capacità espressive, le competenze e l’autonomia di ciascun partecipante.

Nel IV Municipio ed in particolare nel quartiere di Settecamini gestisce per conto del Dipartimento delle Politiche Sociali, un progetto di co-housing rivolto a sei anziani che per motivi diversi si sono trovati in stato di emergenza abitativa. Grazie a questo progetto hanno potuto unire le loro risorse e trovare una soluzione che gli consente di vivere una vita dignitosa , in compagnia e protetta dalla presenza degli operatori.

Per Informazioni:

info@cooperativaisola.it

www.cooperativaisola.it