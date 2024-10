I volontari di Guardie per l’Ambiente Gpa Odv hanno bisogno di te!

L’Associazione Guardie per l’Ambiente Gpa Odv con ampliamento TEAM BIKE e DRONI all’interno delle GPA, ASSISTENZA GENERICA (safety e security), presenza POSTAZIONE STAND INFORMATIVO, offre oppurtunità di crescita sia personale che professionale.

Metti la tua competenza e esperienza per le attività di volontariato al servizio dell’ambiente e del territorio

Volontari giusti al posto giusto

VIVI CON NOI IL GIUBILEO 2025. Càndidati in forma attiva,aiutando i numerosi pellegrini e turisti più fragili che arriveranno a Roma. I servizi attivi mattino, pomeriggio,alcuni notturni; il Giubileo non sarà un evento, sarà un viaggio che vorremmo fare insieme a voi

Email per colloquio: guardieambientegpa5odvroma@gmail.com

Sei un insegnante o istruttore di autodifesa/difesa personale per programma donna (difesa sociale) e ti vuoi far conoscere e dedicare tempo per dimostrazioni al nostro stand informativo?

Contattaci. Sostieni le nostre attività per acquistare mezzi e nuove attrezzature. Aiutaci a rendere sempre più efficiente la nostra associazione cerchiamoSPONSOR e DONATORI SOSTENITORI per un mezzo pick up autocarro al trasporto persone, materiali, e per interventi emergenziali.

