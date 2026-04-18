Ecco i walkabout radionomadi di Urban Experience a maggio 2026, condotti con approccio psicogeografico da Carlo Infante in una radio che cammina (90′)

Sabato 9 maggio ore 11

Istituto S. Alessio per i ciechi (Viale Carlo Tommaso Odescalchi 38A)

Il punto di vista dei ciechi

Con Valerio Sannetti (Compagnia dei Punti di Vista)

10 anni fa Urban Experience scoprì che c’è un altro modo per osservare

la città: accadde con il progetto Roma vista dai ciechi (usando questo

termine, proprio su una loro sollecitazione, perché “non vedente”

sottende sottrazione mentre la cecità va intesa anche come un’altra

abilità).

Tor Marancia fu l’epicentro di quell’esperienza perché un campo base fu l’Istituto S.Alessio per i ciechi e con alcuni di loro (Valerio

Sannetti in primis) esplorammo quella ex borgata, detta anche

“Shanghai” per i vari allagamenti che subiva.

Il walkabout-conversazione radionomade esplorerà quel territorio con quei giovani ciechi creativi che hanno creato delle particolari segnaletiche per rivelare singolarità territoriali e infine approdare al Museo condominiale di Tor Marancia.

Sabato 16 maggio ore 11

Agricoltura Nuova (via Valle di Perna 315)

Il Silver Cohousing agricolo della periferia generazionale

Con Carlo Patacconi (presidente della Cooperativa Agricoltura Nuova). Il progetto del Silver Cohousing agricolo nasce per offrire agli

anziani autosufficienti un’alternativa all’isolamento sociale e ai

modelli tradizionali di assistenza, promuovendo l’invecchiamento

attivo, la partecipazione alla vita comunitaria propria della

condizione agricola per essere protagonisti del benessere sociale,

promuovendo staffetta intergenerazionale.

È emblematico il fatto che ciò nasca ad Agricoltura Nuova che con l’occupazione nel 1977 delle terre abbandonate reinventò il lavoro agricolo, con una inedita impronta sociale, salvando quella valle dalla speculazione edilizia.

Non si tratta solo di una risposta al problema di una Terza Età che

non può più essere considerata come una “periferia generazionale” ma

anche il problema strutturale dell’abitare, liberando appartamenti. I

l walkabout attraverserà la storia e la geografia di quell’azienda

agricola che sta rigenerando accogliendo quei super nonni che

sperimenteranno mutualismo esistenziale.

Sabato 23 maggio ore 11

Campo dei Miracoli (Via del Poggio Verde 455)

Vince solo chi custodisce

Con Massimo Vallati (fondatore del Campo dei Miracoli). L’idea di collaborare nella competizione del gioco-calcio è quella che

ha spinto Massimo Vallati a fare di quei campi di calcio sotto il

Serpentone del Corviale un modello di inclusione sociale.

Un esempio talmente emblematico da attrarre anche il Presidente della Repubblica Mattarella che li ha visitati nel 2022.

In quel “Campo dei Miracoli” emerge un’atmosfera sodale siglata da

una grande scritta all’entrata che recita: “Vince solo chi

custodisce”. Ciò fa intendere che in quel gioco entra in pista la

corresponsabilità di tutti, nell’impegnarsi a fare anche i turni di

sorveglianza, date le aggressioni subite dalla malavita. A

testimoniare quei vandalismi c’è un capanno di legno incendiato, dove

risiedeva il guardiano. Ne rimane solo un pezzo che si rivela come una

“porziuncola”, evocando il luogo di preghiera di San Francesco.

Si camminerà sullo straordinario prato sintetico del nuovo campo per poi andare lungo quel chilometro di architettura “psicotropa” ascoltando i geo-podcast raccolti in questi anni di walkabout a Corviale,

esplorando i suoi paesaggi umani, a partire dalle voci dei bambini con

cui Urban Experience ha collaborato nel 2010.

Sabato 30 maggio ore 11

Museo-Archivio Storico Birra Peroni ( Via Renato Birolli 8)

Birra e Salsicce

Con Daniela Brignone (curatrice dell’Archivio Storico Birra Peroni) La prima birra in sumero si chiamava sikaru: pane liquido.

È con questa suggestione che si esplorerà l’Archivio Storico e Museo

Birra Peroni all’interno dell’attuale Stabilimento a Tor Sapienza. Nel

museo è rappresentata la storia dell’Azienda attraverso oggetti,

immagini e documenti originali che illustrano il legame tra Birra

Peroni e la storia del Paese, ascoltando anche alcuni spot che hanno

fatto la storia della comunicazione pubblicitaria.

Si attraverserà poi Tor Sapienza, ricordando Michele Testa,

capostazione socialista impegnato nella bonifica di questa zona

dell’agro romano con una cooperativa agricola che nel 1920 creò i

presupposti per la nascita della borgata. Si arriverà al MAAM, il

Museo dell’Altro e dell’Altrove, un emblematico “museo abitato” nato

per difendere il diritto all’abitare delle persone. Un gesto culturale

che ha fatto scudo e vinto la sua battaglia: il Comune di Roma

costruirà case popolari per i 68 nuclei familiari che vi risiedono. Il

MAAM rinascerà, dimostrando come una fabbrica di salumi abbandonata

possa diventare un innovativo polo culturale. Ecco perché “birra e

salsicce”, la parola d’ordine del film Totò sceicco.

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