I walkabout radionomadi di Urban Experience a maggio 2026
Condotti con approccio psicogeografico da Carlo Infante in una radio che cammina (90')
Ecco i walkabout radionomadi di Urban Experience a maggio 2026, condotti con approccio psicogeografico da Carlo Infante in una radio che cammina (90′)
Sabato 9 maggio ore 11
Istituto S. Alessio per i ciechi (Viale Carlo Tommaso Odescalchi 38A)
Il punto di vista dei ciechi
Con Valerio Sannetti (Compagnia dei Punti di Vista)
10 anni fa Urban Experience scoprì che c’è un altro modo per osservare
la città: accadde con il progetto Roma vista dai ciechi (usando questo
termine, proprio su una loro sollecitazione, perché “non vedente”
sottende sottrazione mentre la cecità va intesa anche come un’altra
abilità).
Tor Marancia fu l’epicentro di quell’esperienza perché un campo base fu l’Istituto S.Alessio per i ciechi e con alcuni di loro (Valerio
Sannetti in primis) esplorammo quella ex borgata, detta anche
“Shanghai” per i vari allagamenti che subiva.
Il walkabout-conversazione radionomade esplorerà quel territorio con quei giovani ciechi creativi che hanno creato delle particolari segnaletiche per rivelare singolarità territoriali e infine approdare al Museo condominiale di Tor Marancia.
Sabato 16 maggio ore 11
Agricoltura Nuova (via Valle di Perna 315)
Il Silver Cohousing agricolo della periferia generazionale
Con Carlo Patacconi (presidente della Cooperativa Agricoltura Nuova). Il progetto del Silver Cohousing agricolo nasce per offrire agli
anziani autosufficienti un’alternativa all’isolamento sociale e ai
modelli tradizionali di assistenza, promuovendo l’invecchiamento
attivo, la partecipazione alla vita comunitaria propria della
condizione agricola per essere protagonisti del benessere sociale,
promuovendo staffetta intergenerazionale.
È emblematico il fatto che ciò nasca ad Agricoltura Nuova che con l’occupazione nel 1977 delle terre abbandonate reinventò il lavoro agricolo, con una inedita impronta sociale, salvando quella valle dalla speculazione edilizia.
Non si tratta solo di una risposta al problema di una Terza Età che
non può più essere considerata come una “periferia generazionale” ma
anche il problema strutturale dell’abitare, liberando appartamenti. I
l walkabout attraverserà la storia e la geografia di quell’azienda
agricola che sta rigenerando accogliendo quei super nonni che
sperimenteranno mutualismo esistenziale.
Sabato 23 maggio ore 11
Campo dei Miracoli (Via del Poggio Verde 455)
Vince solo chi custodisce
Con Massimo Vallati (fondatore del Campo dei Miracoli). L’idea di collaborare nella competizione del gioco-calcio è quella che
ha spinto Massimo Vallati a fare di quei campi di calcio sotto il
Serpentone del Corviale un modello di inclusione sociale.
Un esempio talmente emblematico da attrarre anche il Presidente della Repubblica Mattarella che li ha visitati nel 2022.
In quel “Campo dei Miracoli” emerge un’atmosfera sodale siglata da
una grande scritta all’entrata che recita: “Vince solo chi
custodisce”. Ciò fa intendere che in quel gioco entra in pista la
corresponsabilità di tutti, nell’impegnarsi a fare anche i turni di
sorveglianza, date le aggressioni subite dalla malavita. A
testimoniare quei vandalismi c’è un capanno di legno incendiato, dove
risiedeva il guardiano. Ne rimane solo un pezzo che si rivela come una
“porziuncola”, evocando il luogo di preghiera di San Francesco.
Si camminerà sullo straordinario prato sintetico del nuovo campo per poi andare lungo quel chilometro di architettura “psicotropa” ascoltando i geo-podcast raccolti in questi anni di walkabout a Corviale,
esplorando i suoi paesaggi umani, a partire dalle voci dei bambini con
cui Urban Experience ha collaborato nel 2010.
Sabato 30 maggio ore 11
Museo-Archivio Storico Birra Peroni ( Via Renato Birolli 8)
Birra e Salsicce
Con Daniela Brignone (curatrice dell’Archivio Storico Birra Peroni) La prima birra in sumero si chiamava sikaru: pane liquido.
È con questa suggestione che si esplorerà l’Archivio Storico e Museo
Birra Peroni all’interno dell’attuale Stabilimento a Tor Sapienza. Nel
museo è rappresentata la storia dell’Azienda attraverso oggetti,
immagini e documenti originali che illustrano il legame tra Birra
Peroni e la storia del Paese, ascoltando anche alcuni spot che hanno
fatto la storia della comunicazione pubblicitaria.
Si attraverserà poi Tor Sapienza, ricordando Michele Testa,
capostazione socialista impegnato nella bonifica di questa zona
dell’agro romano con una cooperativa agricola che nel 1920 creò i
presupposti per la nascita della borgata. Si arriverà al MAAM, il
Museo dell’Altro e dell’Altrove, un emblematico “museo abitato” nato
per difendere il diritto all’abitare delle persone. Un gesto culturale
che ha fatto scudo e vinto la sua battaglia: il Comune di Roma
costruirà case popolari per i 68 nuclei familiari che vi risiedono. Il
MAAM rinascerà, dimostrando come una fabbrica di salumi abbandonata
possa diventare un innovativo polo culturale. Ecco perché “birra e
salsicce”, la parola d’ordine del film Totò sceicco.
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