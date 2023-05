Il 1° giugno 2023 torna il Salotto Romano

il prossimo Salotto Romano si svolgerà giovedì 1° giugno 2023, dalle 16,30, nella Sala dei Papi del Convento di S. Maria sopra Minerva, gentilmente concesso dalla Comunità dei Padri Domenicani (piazza della Minerva 42, Pantheon).

L’incontro come sempre darà spazio per dialogare sulle iniziative, per presentare proposte culturali, per ascoltare le composizioni poetiche dei nostri frequentatori, infine per apprezzare insieme il concerto della Schola Polifonica Romana, del quale ecco qui di seguito i protagonisti e il programma.

L’ingresso è libero, tutti sono benvenuti.

La “Schola Polifonica Romana” presenta: ROMA: Dal Sacro al Profano, dal Cinema al Teatro Musicale

Il coro “Schola Polifonica Romana”, ideato da Pino Tuccimei, fondato e diretto da Roberto Colavalle, è specializzato sia nel repertorio sacro che in quello profano e spazia dalla Musica Antica alla Musica Leggera, dalla Musica Liturgica alla Commedia Musicale. Ha effettuato concerti in sedi prestigiose: il Tempio di Santa Corona a Vicenza, la Cattedrale di Amalfi, il Royal Sporting Club di Monza, il Duomo di Carpi, la Cattedrale di Castellammare di Stabia, il Nuovo Anfiteatro Greco di Porto Rotondo, il Victoria International Arts Festival di Gozo (Malta), l’Associazione “Civita” di Roma, il Teatro Sistina, il Teatro Golden, il Teatro Anfitrione, il Teatro Argentina, la Sala Del Carroccio e la Protomoteca in Campidoglio, Palazzo Venezia, la chiesa di Sant’Ignazio di Antiochia, il Winter Festival di Roma, l’Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium di Via della Conciliazione.

In questa occasione propone un repertorio che varia dalla polifonia cinquecentesca di G.Pierluigi da Palestrina alla commedia musicale di Armando Trovajoli.

Direttore Roberto Colavalle

Roberto Colavalle, romano, controtenore, pianista, compositore, concertista internazionale, è direttore della Cappella Musicale del Circolo S.Pietro di Roma, direttore del Coro dell’Orchestra Italiana del Cinema, direttore della Schola Polifonica Romana, docente presso la Scuola di arte drammatica “Cassiopea” di Roma, docente in Attività Musicali presso l’Università Cattolica della LUMSA, Rappresentante Italiano al Victoria International Arts Festival di Gozo (Malta); è stato tra l’altro collaboratore del M° Armando Trovajoli.