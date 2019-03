Il 5 e 6 marzo 2019, altre due lezioni del prof. Antonio Saccà

Prosegue, con altre due lezioni, il Seminario del Prof. Antonio Saccà, dal titolo “Storia delle dottrine politiche e del pensiero sociologico”.

Infatti, martedì, 5 marzo 2019, alle ore 17.00, presso il centro sociale anziani “Portonaccio”, in via Filippo Meda 147, Roma e mercoledì, 6 marzo 2019, alle ore 17.1E5, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, Roma (con possibilità di parcheggio interno) il Professore ci parlerà di: “La Francia, dalla sconfitta di Sedan a de Gaulle. Il futuro della Francia nell’Europa”.

Dopo aver parlato, nella precedente lezione, della “grandeur” francese, in particolare e soprattutto ad opera di Luigi XIV, vedremo, ora, il periodo successivo, dalla disfatta di Sedan, fino ai giorni nostri.

Parleremo, tra gli altri, di Charles de Gaulle (nell’immagine) e cercheremo di capire il futuro dei nostri cugini nello scenario europeo, non trascurando illustri personaggi dell’Impressionismo e dell’Esistenzialismo d’oltralpe, ma non solo.

Il Seminario si svolge con la consueta collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione “Il Veliero Azzurro” (Presidente Prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto