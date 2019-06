Il cinema sotto le stelle alla Cervelletta aprirà con “Dogman”

Il parco naturale della Cervelletta si rifà il maquillage in vista della nuova stagione del cinema sotto le stelle promosso da “I ragazzi del Cinema America”. Erba sfalciata, palizzate di sicurezza, sistemazione delle stradine interne al parco sono solo alcune delle migliorie volute dalla Regione Lazio e dall’Ente RomaNatura che gestisce l’area naturalistica.

Giovedì 13 giugno si inaugurerà questo importante evento culturale sul nostro territorio con il film “Dogman” di Matteo Garrone. Prevista la presenza di Marcello Fonte, vincitore della Palma d’Oro a Cannes come miglior attore protagonista, assieme allo sceneggiatore Massimo Gaudioso e al montatore Marco Spoletini.Il regista, impegnato nelle riprese del suo “Pinocchio”, invierà un video-saluto esclusivo, che sarà proiettato sul grande schermo.

Il film è ambientato in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia. Il mite Marcello decide di ribellarsi al rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere, ma la vendetta raggiungerà esiti inaspettati. L’interpretazione di Marcello Fonte è stata premiata al Festival di Cannes, agli European Film Awards e ai Nastri d’Argento, mentre l’opera ha collezionato in totale 9 David di Donatello e 8 Nastri d’Argento, oltre a essere stata selezionata come film italiano in corsa agli Oscar 2019.

L’attore protagonista Marcello Fonte si avvicina al cinema quasi per caso, dopo essersi trasferito dalla Calabria a Roma nel 1999. Comparsa in “The Gangs of New York”, viene notato da Garrone all’interno di una compagnia teatrale del carcere di Rebibbia e raggiunge la fama internazionale con la sua straordinaria interpretazione in “Dogman”. Fonte è stato anche attivista del Teatro Valle Occupato e collabora tuttora alle attività del Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo.

Come lo scorso anno l’ingresso sarà gratuito!

– Ingresso 1: Via Giuseppe Spataro (in fondo) – Possibilità di parcheggio Via Giuseppe Spataro e vicinanze, poi proseguire per circa 300 metri di sentiero natura.

– Ingresso 2: Via della Cervelletta – Possibilità di parcheggio esclusivamente in via Raffaele Costi, poi proseguire per circa 300 metri fino a Via della Cervelletta.

Si consiglia di venire muniti di una sedia, un cuscino o un tappeto… E di non scordare l’antizanzare!

Antonio Barcella