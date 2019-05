Il Cinema sotto le stelle torna alla Cervelletta

Torna il cinema alla Cervelletta grazie ai Ragazzi del Cinema America, dopo il grande successo del 2018 . Un elemento positivo che riporterà tante persone nel Parco Naturale che fa da sponda a tre quartieri della periferia romana: Tor Sapienza, Tor Cervara e Colli Aniene.

Un grande evento culturale che fa da contraltare alle forti preoccupazioni per il destino del Casale e della sua Torre Medievale. Mentre le associazioni territoriali e i cittadini tentano di evitare un nuovo scempio al Colosseo del Tiburtino, mentre non c’è ancora traccia della passerella in legno che avrebbe dovuto collegare l’abitato di Colli Aniene alla Cervelletta con relativa illuminazione, mentre si gettano al vento i fondi del FAI perché nessuno dei Dipartimenti del Comune di Roma vuole impegnarsi per salvare questo monumento, c’è almeno l’iniziativa dei più giovani che tentano di dare un futuro diverso a questo territorio.

Per questo dobbiamo dire “grazie” a Valerio Carrocci e agli altri ragazzi della sua associazione che ogni volta si prodigano per portare il cinema nei quartieri periferici della capitale dove non esistono più i grandi schermi. Grazie a questa iniziativa si potranno ammirare da vicino attori e registi che, come lo scorso anno, verranno a presentare le loro opere e a parlarne con i presenti. A voi e a noi viene chiesta una sola cosa: “partecipazione”. Perché è solo dimostrando il nostro amore per questo territorio che, forse, un giorno potremo ancora ammirare una porzione di campagna romana pressoché incontaminata e un monumento antico posto tra i quartieri della periferia di questa città.

Per quanto riguarda la programmazione dell’evento, i Ragazzi del Cinema America danno appuntamento al 29 di maggio prossimo.

Antonio Barcella