Il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli per la 25ª “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Ieri, 25 novembre 2024, alle ore 11.30, in occasione della 25ª “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli ha apposto, con una cerimonia semplice ed informale, ma molto significativa e profonda, una targa contro la violenza sulle donne, sulla panchina rossa lì presente che, di recente, lo stesso Comitato aveva provveduto a far riparare e riverniciare di rosso, con la collaborazione del Municipio IV.

Presenti alla cerimonia, per il Comitato, il Presidente Pericle E. Bellofatto (che è anche l’autore dell’articolo), il Segretario Sergio Kaczko e le Consigliere e Consiglieri Dolores Cantelli, Antonio di Nuzzo e Teresa Misuraca, oltre ad alcuni cittadini.

Ricordiamo che la ricorrenza è stata istituita dall’ONU il 17 dicembre 1999, con la risoluzione 54/134.

La data prescelta per la celebrazione, il 25 novembre, non è casuale, ma in memoria delle sorelle Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, uccise, il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, per le loro idee politiche e per essersi distinte, tra l’alto, per il loro impegno per i diritti delle donne, oltre ad avere osato esprimere la loro netta opposizione al regime dittatoriale del generale Rafael Trujillo.

Le tre donne, sono note anche come “Las Mariposas” (ovvero le farfalle).

Nel 2023, in Italia, ci sono stati 120 femminicidi, praticamente uno ogni tre giorni. Nel 2024, fino ad oggi, se ne contano 98.

Il telefono per chiedere soccorso, indicato anche nella targa apposta sulla panchina rossa (v. foto), in caso di necessità è il 1522.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.