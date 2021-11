Il “Comitato Rinascita Malatesta” sollecita i lavori nella piazza

I componenti del “Comitato Rinascita Malatesta” sperano nella nuova amministrazione del V Municipio di Roma Capitale per realizzare i lavori in Piazza Roberto Malatesta.

Dopo molto tempo a causa della pandemia i componenti del Comitato Malatesta sono tornati ad incontrarsi il 10 novembre 2021 in una delle sale della Parrocchia di S. Luca Evangelista, grazie all’ospitalità del Parroco Don Romano De Angelis.

In questo incontro si è parlato della grande novità sul progetto Malatesta, in quanto nel V municipio c’è stato un cambiamento profondo determinato dalle elezioni amministrative che hanno prodotto per il nostro territorio un nuovo Presidente nella persona di Mauro Caliste, tra l’altro membro del Comitato, nuovi assessori, un nuova situazione, e quindi il Comitato pone all’attenzione della nuova amministrazione del Municipio le seguenti questioni:

1) Realizzazione dell’ombreggiatura di Piazza Malatesta il cui progetto e spesa sempra siano infinitamente approvati dalla Giunta comunale nel mese di agosto di quest’anno. Verificare se gli uffici abbiano operato per l’acquisto del materiale e per l’organizzazione dei lavori necessari.

2) Il Comitato Malatesta aveva un accordo di massima con l’ex Presidente di realizzare la “ rinascita” della strade a tappe, partendo dalle Piazze. Occorre quindi progettare il rifacimento dei giardini di piazza dei Condottieri, di Largo San Luca e di via degli Ubertini in cui dovrebbe essere realizzato anche un parco giochi per bambini e – ove lo spazio lo consenta – anche di un’area cani.

Il Comitato si rende conto che si tratta iniziative che comportano un pesante intervento sul “ verde”, sul quale i Municipi non hanno poteri e tantomeno i finanziamenti. Il Comitato inviterà il nuovo Presidente a richiedere quanto prima la piena realizzazione del decentramento amministrativo, obbiettivo peraltro sostenuto nella sua campagna elettorale e da tutto il centro sinistra. In attesa di un provvedimento organico che avrà i suoi tempi, di richiedere deleghe temporanee per agire su questa materia. Preparare l’intero progetto di ammodernamento di tutta la via Roberto Malatesta.

Infine il Comitato Malatesta chiede al Municipio la collaborazione per l’organizzazione di una “Festa” ad ingresso gratuito di beneficenza per bambini e adulti, in un locale sotto la galleria della metro di Piazza Malatesta messi a disposizione dall’ATAC per il pomeriggio (a partire dalle ore 15.00) del 18 dicembre prossimo.

L’invito di partecipazione sarà esteso a Roberto Gualtieri sindaco di Roma, a Mauro Caliste neo Presidente del V Municipio, all’ATAC, Autorità cittadine e del quartiere, e a tutti i commercianti di via Roberto Malatesta.

Ed è ovvio è indispensabile la partecipazione dei residenti della zona,