Il Coro Voxel diretto dal  M° Filippo Stefanelli al Museo Nena

Venerdì 13 dicembre 2024 h.19 presso l’Associazione Fidia-Museo Nena in Via D’Onofrio 35, si esibirà il Coro Voxel diretto dal M° Filippo.

Trattasi di un concerto vocale di particolare valore.

Il Coro Voxel diretto dal Maestro Filippo Stefanelli, di recente fondazione, si è già imposto all’attenzione degli addetti ai lavori per la purezza dei suoni e dell’intonazione, per l’audacia esecutiva dei brani proposti e specialmente per la simpatia giovanile che sprigiona.

L’idea del Coro Voxel nasce nel 2021 dall’incontro tra il M° Stefanelli, fondatore e direttore, ed alcuni cantori per lo più molto giovani provenienti da realtà corali fortemente diverse tra loro, intenzionati ad unirsi in un progetto stimolante ed ambizioso. Per realizzare questa visione il coro inizia a strutturarsi nell’autunno del 2022.

La ricerca del repertorio che appassiona e caratterizza il gruppo corale si focalizza principalmente e fin da subito sulle vastissime, e alle volte meno conosciute, pagine di musica colta moderna, sacra e profana, che dal ‘900 arriva ai giorni nostri.

Rispetto a questa scelta stilistica non mancano però aperture verso diversi generi, linguaggi ed epoche, dalla musica barocca al pop, dalle colonne sonore ad elaborazioni di musiche tradizionali internazionali.

Tra le esibizioni del coro, che muove i suoi primi passi in pubblico nell’estate del 2023, si ricorda la partecipazione al concerto “Le mille sfumature dell’amore” presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, la partecipazione alla Festa della Musica all’Oratorio del Caravita e il contributo alle Festa Fe.Ni.Ar.Co. per Santa Cecilia 2024 con l’evento “Due secoli di spiritualità” assieme al Coro Città di Roma.

I coristi, li vogliamo nominare tutti. Soprani: Silvia Boumis, Domitilla Masi, Elena Meucci, Elisabetta Atzori.

Contralti: Vittoria De Vincentiis, Flavia Pinna, Maria Francesca Giuffrida, Manuela Montagner, Maria Onori.

Tenori: Leonardo Amorosi, Gabriele Marchetti, Simone Sartori, Ennio Zohar di Karstenegg, Pierluigi Zuchegna.

Bassi: Alessandro Miglionico, Nicolò Tosco, Alessandro Arciello, Damiano Arciello, Enrico Nocera, Daniele Pinna.

Il programma comprende brani classici e popolari, sacri e profani, tradizionali e moderni.

Ci sarà sicuramente un bis che non diciamo ma che farà felici gli ascoltatori e sicuramente appagherà l’udito e l’animo tutti.

Siamo grati ai curatori del Museo Nena, gioiello del quartiere, del IV Municipio e della Città per la raffinata opportunità che offre ai suoi estimatori con questo concerto eseguito tra le opere vive uscite dalle mani e dal cuore del grande scultore Alfiero Nena scomparso da ormai quattro anni.

(Per prenotazioni: luigimatteo@yahoo.it oppure whatsapp 3478012813)

Atleta, lancio del giavellotto (ferro, cm 250x160x40) di Nena. L’opera ha partecipato alla Biennale di Venezia, esposta al Palazzo Pisani di Strà (VE) tra le manifestazioni patrocinate e attualmente ai Civici Musei di Treviso

