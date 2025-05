“Il cuore della terra” di Antonia Doronzo Manno all’Associazione Pugliese di Roma

Mercoledì 4 giugno 2025 alle 18,30 in Sala Roma, in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma presenta il reading narrativo-poetico musicale di Antonia Doronzo Manno.

Reduce dai recenti successi in cui ha presentato il “Cuore della Terra” in vari e prestigiosi contesti sia della Capitale che a Torino, Antonia Doronzo Manno insieme agli altri ospiti, offrirà momenti di grande suggestione in un pomeriggio che costituirà l’ultimo impegno prima della pausa estiva della benemerita Associazione Pugliese di Roma, presieduta dall’instancabile Irene Venturo,

In allegato Locandina/Invito

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.