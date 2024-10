Il delitto Matteotti, con Mauro Canali al Pentatonic

Domenica 10 novembre 2024, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina Conferenza del Prof. Mauro Canali su Il delitto Matteotti.

Mauro Canali è stato docente di Storia contemporanea all’Università di Camerino. Allievo di Renzo De Felice, ha tenuto conferenze e lezioni in università europee e americane e, nel 2006, è stato visiting scholar all’Università di Harvard.

Collabora con il periodico «Nuova storia contemporanea», il «Journal of Modern Italian Studies» e le pagine culturali di «Repubblica».

È consulente e membro del comitato scientifico di Rai Storia. Studioso della crisi dello Stato liberale e dell’avvento del fascismo, si è occupato a lungo della struttura totalitaria del regime mussoliniano e dei suoi meccanismi informativi e repressivi.

Fra i suoi libri: Cesare Rossi. Da rivoluzionario a eminenza grigia del fascismo (1993), Il delitto Matteotti (1997; nuova edizione 2004, 2015, 2024), Le spie del regime (2004), Mussolini e il petrolio iracheno (2007), Il tradimento.

Gramsci, Togliatti e la verità negata (2013, Premio Internazionale Capalbio 2014, ed è entrato tra i cinque finalisti del Premio Acqui Storia del 2014), La scoperta dell’Italia.

Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani (2017). Del 2019 è Mussolini e i ladri del regime, scritto con Clemente Volpini. È nel comitato scientifico della rivista “Nuova Storia Contemporanea”. Collabora alla rivista trimestrale “Gnosis”.

Dal novembre 2019 collabora come editorialista con il quotidiano “Il Mattino” di Napoli. È advisor dell’American Academy in Rome per la storia dell’Italia moderna e curatore scientifico della mostra per il centenario della morte di Matteotti, dal titolo Giacomo Matteotti.

Vita e morte di un padre della democrazia, inaugurata il 29 febbraio 2024 a Palazzo Braschi a Roma.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

