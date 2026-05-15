Il Dono di Maria Teresa Ciammaruconi a “La Primula”

Tante sono le attività dell’Associazione “La Primula” presente sul territorio di Centocelle da quasi quaranta anni, volte a favorire la promozione della persona e l’inclusione sociale, indipendentemente dalla propria condizione; tra esse, gli incontri letterari -presentazioni di raccolte, romanzi, saggi – sono ormai una consuetudine da tre anni. Poeti in lingua, in dialetto, romanzieri, scrittori di vario genere si sono fatti conoscere e riconoscere, favorendo riflessioni, emozioni, partecipazioni.

Venerdi 8 Maggio è stato l’ultimo appuntamento di questo anno, con la partecipazione di Maria Teresa Ciammaruconi e del suo “Il dono”: ambientato al tempo del Covid nel quartiere di Tor Marancia, racconta la storia di un senzatetto per scelta propria, di un emarginato e dunque un disabile. Vissuto non estraneo certamente alla nostra “Associazione tra volontari e famiglie di disabili”.

Mi piace sottolineare che la stessa autrice, lasciato l’insegnamento, da tempo si impegna come volontaria nell’associazione Penny Wirton, scuola-non scuola, in cui persone provenienti da ogni parte del mondo imparano la lingua italiana in un ambiente – come La Primula – accogliente e stimolante per la crescita della persona.

Grazie alla presentazione curata da Leone Antenone, Massimo Gargiulo e Maurizio Rossi, il pubblico presente ha potuto conoscere la storia di Renato, il suo vagabondare in una città deserta, la sua strana libertà ancorata a piccole manìe (i numeri, le vite dei Santi, le date, i menu della mensa del Sant’Egidio); gli antichi difficili legami familiari e i nuovi, in particolare le volontarie della mensa (il dono, appunto).

Mi piace descriverla come una sinfonia che coinvolge mente e cuore e lascia sospesi nell’attesa di una conclusione che non si immagina. È anche storia complessa, fatta di flashback, di riflessioni e dialoghi, scritta in modo eccellente, pur se ragionato ed evocativo, che suggerisce una lettura attenta e non frettolosa.

Come quando il protagonista rievoca il mito di Filemone e Bauci, contenuto nelle Metamorfosi ovidiane, ricordato appunto il giorno di S. Filemone: “per chiedere agli dei bisogna prima sapere quello che si desidera.” E ancora “Se l’amore non basta a sostenere gli zoppi come me, non resta che il volo, lontano, da tutto e da tutti”... Da quando te ne sei andata sono libero. Ma senza una meta non c’è posto per i desideri.(pag.147)

Alcune pagine del romanzo, lette dall’autrice, le domande e i suggerimenti dei tre presentatori, hanno fatto dimenticare a tutti lo scorrere del tempo e suscitato interrogativi esistenziali; Maria Teresa, offrendo il suo libro, ha proposto la possibilità di un nuovo incontro, dopo la lettura del romanzo, da poter fare nella stessa sede dell’Associazione, alla presenza di un pubblico che ci auguriamo possa essere numeroso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza