“Il dono” di Maria Teresa Ciammaruconi a La Primula

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 17.30 presso il casale de La Primula, via Alfredo Covelli, 12/14 incontro con la scrittrice Maria Teresa Ciammaruconi e il suo libro “Il dono”.

Altre info nella locandina

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