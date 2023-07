Il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service alla 24 Ore di Roma

Dopo il Ciclopellegrinaggio Mentorella, La Dolomiti fatta dal nostro Dario Guardiani, il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service non poteva mancare alla 24 Ore di Roma, gara unica in Italia .

Sabato 15 luglio 2023 si è svolta nel famoso velodromo di Vallelunga la 3 Edizione della 24 Ore di Roma.

L’idea di questa gara è nata da Emiliano Cantagallo, famoso ciclista, e Giancarlo Fisichella ex pilota di Formula uno e appassionato di ciclismo.

Alla partenza oltre 700 ciclisti di squadre molto blasonate e con la partecipazione di molti professionisti tra i quali Visconti, Tafi, Cipollini, con l’obiettivo di percorrere più km possibili nelle 24h.

Il via veniva alla corsa è stato dato alle ore 19.00 del sabato per terminare alle ore 19.00 della domenica.

Il G.S..C. Tor Sapienza Clima Service ha partecipato con ben 16 atleti in 2 squadre da otto che con cambi regolari dovevano pedalare per ben 24h, cercando di fare più chilometri possibili .

Al via il nostro capitano Fabio Simonetti per la prima squadra e Enzo Annucci per la seconda.

Il percorso era il famoso velodromo di vVallelunga che tutti conosciamo per le gare automobilistiche, lungo 4 km circa. Dopo un ora sia Simonetti che Annucci rientravano ai box per dare il via a un’altra coppia.

Cosi via per ben 24h con un caldo infernale, il buio ecc., ma con lo spirito giusto: amicizia e tanto divertimento nonostante la fatica, che da molti anni caratterizza la squadra .

Ottima l’organizzazione capitanata da Emiliano Cantagallo per il sostegno offerto a tutti i ciclisti. Nella serata di sabato ha voluto invitare i familiari e amici che volevano assistere alla bella manifestazione accompagnati dalla bella musica di Radio Dimensione Suono con balli, interviste, fino all’una di notte.

Un plauso va a Luisa Lombardi che ha voluto partecipare portando a termine la gara e a Francesco Farnesi che ha seguito tutti i compagni confortandoli durante la corsa.

Un ringraziamento da parte di tutti i partecipanti del G.S.C. Tor Sapienza va all’amico Massimiliano Carnevale di Clima Service che ha permesso di fare questa bellissima esperienza, caratterizzata da un ciclismo fatto di sani principi e pedalando senza l’esasperazione di primeggiare ma con l’impegno e la soddisfazione di partecipare.