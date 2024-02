Il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service festeggia 39 anni di benemerita attività al servizio del ciclismo

In occasione della presentazione ufficiale della società e del calendario delle attività stagionali 2024 .Una festa lieta e per festeggiare ben 39 anni di intensa attività ciclistica con generazioni di ciclisti che si sono tramandato da padre a figlio il meraviglioso sport del ciclismo.

Oltre 60 persone tra atleti e famigliari hanno partecipato alla festa molto gradita con la presenza di Emiliano Cantagallo organizzatore della 24 H di Roma, una manifestazione di grandissimo successo e che è stato premiato per tutto quello che fa per il Ciclismo.

Presenti anche l’amico Massimiliano Carnevale di Clima Service che ha riconfermato la sua sponsorizzazione per la stagione 2024, come pure la Farmacia Marchetti nella persona del Prof. Marchetti .

Sono stati fatti i dovuti complimenti a Dario Guardiani che ha corso sia la Nove Colli che la Dolomiti e la 24h di Roma e al Capitano Fabio Simonetti già Campione Italiano a Cronometro. Salutati anche il rientro della Capitana Arianna Papi e della capitana Senior Isabella Claudi, denominata “nonna Sprinter” e i due veterani della Squadra Ciclistica Luigino Lupidi e Romano Fratini.

Il G.S.C. Tor Sapienza sarà impegnato in molteplici appuntamenti ciclistici quali: il famoso circuito Fantabici , Pedalatium , il prestigioso Gran Fondo Nove Colli di Cesenatico, Dolomiti, la scalata del Blockaus giunta alla XXIV Edizione a quota m 2.100 (Maiella) e la quinta edizione del Gran Sasso , la 24 h di Roma, organizzato dall’amico Emiliano Cantagallo e lo storico Ciclo Pellegrinaggio al Santuario della Mentorella, ideato da Mons. Giambattista Mondin.

Il G.S.C.Tor Sapienza non mancherà agli appuntamenti per la solidarietà come Pedala per un Sorriso, Amatrice ecc..

Il 2024 sarà una stagione ricca di iniziative e di traguardi senza perdere di vista lo spirito ed i valori del sano sport e dell’etica educativa che in questo storico lungo viaggio in bici hanno consentito al G.S.C. Tor Sapienza di arrivare a festeggiare ben 39primavere di intensa attività nel territorio di casa, regionale e nazionale.

Enzo Annucci