Il G.S.Ciclistico Tor Sapienza Clima Service alla “Randonnée dei tre laghi”

Il G.S.Ciclistico Tor Sapienza Clima Service non poteva mancare alla “Randonnée dei tre laghi” organizzata da Cicli Montanini.

La bellissima gara si è svolta domenica 31 marzo 2019 a Corchiano (Viterbo) con partenza alle ore 8.00.

La 13a edizione della “Randonnée dei tre laghi” sull’ormai collaudato percorso collinare di 210 km, con cinque salite principali, si è snodata in prevalenza nel viterbese, con una breve puntata in provincia di Roma, toccando i tre principali laghi vulcanici della zona (lago di Bolsena 114 kmq, lago di Vico 12 kmq e lago di Bracciano 57 kmq) in corrispondenza dei quali sono posti i tre punti di controllo.

Le strade percorse sono sostanzialmente poco trafficate, ad eccezione dei 10 km sulla via Cassia nel tratto compreso tra Vetralla ed il bivio a sinistra per il lago di Vico.

I nostri Patrizio Paolantoni e Gian Luca Borsini hanno ben figurato portando a termine la gara con una buona media e tanta esperienza per la prossima gara.

Il G.S.Ciclistico Tor Sapienza, è da sempre impegnato in gare, ciclopellegrinaggi, solidarietà, e la sicurezza per questo meraviglioso Sport che è il ciclismo .

Enzo Annucci