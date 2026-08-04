Il gigante addormentato di via delle Messi d’Oro: vent’anni di silenzio per l’ex Centro di Ricerca Sperimentale del Regina Elena

Chi percorre via delle Messi d’Oro nel tratto che si allunga tra Ponte Mammolo e Pietralata, strada senza marciapiedi, senza illuminazione, chiusa da un’alta muraglia, difficilmente immagina che dietro quel muro di cinta invaso dalla vegetazione ci sia stato uno dei più importanti laboratori di ricerca oncologica d’Italia.

Eppure è così.

Al civico 156 si trova l’ex Centro di Ricerca Sperimentale (CRS) dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, il centro di Pietralata inaugurato il 24 novembre 1988 dall’allora direttore scientifico dell’IRE, il professor Antonio Caputo.

Che cosa è stato

Come raccontava su queste pagine, nel gennaio 2023, l’intervista di Vincenzo Luciani al dottor Pier Giorgio Natali, direttore scientifico dell’IRE dal 1995 al 2001 e già presidente della Società Italiana di Cancerologia, il CRS non fu un edificio qualsiasi.

Nacque negli anni Ottanta perché la sede storica di viale Regina Elena era ormai troppo angusta per la ricerca sperimentale, e fu realizzato grazie a uno sforzo congiunto del Ministero dei Lavori Pubblici, del Provveditorato alle OO.PP. del Lazio, del Ministero della Sanità e con il contributo determinante dell’AIRC.

Dentro quelle tre strutture parallele con il corpo centrale destinato ai servizi comuni, hanno lavorato fino a duecento persone: dieci laboratori, ciascuno con direttore, assistenti e tecnici, più borsisti, tesisti, specializzandi, ospiti stranieri. Il Centro divenne training center del programma comunitario Marie Curie. Ospitava due laboratori del Dipartimento di Patologia Generale della Sapienza, una sala conferenze da duecento posti, una biblioteca, la redazione del Journal of Experimental Clinical Cancer Research, e perfino bar e mensa.

Due dettagli meritano di essere ricordati, perché dicono quanto quel luogo contasse: il CRS disponeva di un’area protetta e sorvegliata per l’impiego di radioisotopi, all’epoca l’unica a Roma, e di una banca di campioni biologici di neoplasie umane rimasta l’unica disponibile in Italia fino agli anni Duemila.

L’attività cessò tra il 2005 e il 2006, quando l’Istituto trasferì gli spazi di ricerca nella nuova sede di Mostacciano, all’EUR. Da allora l’edificio è vuoto.

Vent’anni di limbo amministrativo

La vicenda burocratica è più lenta della vicenda umana. Solo con la deliberazione IFO n. 1130 del 19 dicembre 2019 si prende formalmente atto della riconsegna del complesso all’Agenzia del Demanio: nell’atto si legge che lo Stato è proprietario dell’immobile, in uso agli IFO dal 1985, e che la struttura non è più necessaria alle finalità dell’Istituto.

Successivamente il compendio è stato concesso in comodato d’uso gratuito all’Arma dei Carabinieri, che da anni lo presidia stabilmente. È questa la ragione (non sempre chiara a chi passa di lì) della presenza fissa delle forze dell’ordine davanti a un edificio disabitato: scongiurare occupazioni abusive. Una preoccupazione tutt’altro che teorica, in un’area che nel maggio 2015 vide lo sgombero di un insediamento abusivo proprio a ridosso dello stesso civico, seguito da anni di polemiche sulla mancata bonifica.

Che cosa si muove, oggi

Dalle carte delle gare pubbliche emerge che il compendio non è stato dimenticato del tutto.

Nel 2022 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha portato a termine una procedura (gara G00669) per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei “lavori di riqualificazione funzionale del compendio di via delle Messi d’Oro 156”, con determina di aggiudicazione definitiva datata 30 agosto 2022.

Nel 2024 è stata poi bandita dall’Agenzia del Demanio una procedura per la verifica di vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica e il rilievo geometrico, architettonico e impiantistico in modalità BIM dei fabbricati denominati “Blocco A-B-C” del civico 156 (scheda patrimoniale RMB1608), con termine di presentazione delle offerte fissato al novembre 2024.

Sono passaggi tecnici, non ancora cantieri. Ma sono esattamente i passaggi che precedono un recupero: prima si misura l’edificio e se ne verifica la tenuta strutturale, poi si progetta, infine si appalta.

La domanda che il quartiere si pone

Il tempismo non è indifferente. Il quadrante di Pietralata è alla vigilia della più consistente trasformazione urbanistica degli ultimi decenni: il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio dell’AS Roma è stato depositato in Campidoglio il 23 dicembre 2025, e a poca distanza prende forma il Rome Technopole.

In questo contesto, un complesso demaniale di grandi dimensioni, servito dalla metropolitana e vuoto da vent’anni, non è un dettaglio. È una risorsa o, se le cose andranno per le lunghe, l’ennesimo scheletro di cemento in mezzo a un quartiere che cambia.

Restano perciò aperte alcune domande, che giriamo volentieri alle istituzioni competenti quali Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Municipio IV:

– Qual è la destinazione d’uso prevista per il compendio una volta riqualificato?

– A che punto è l’iter progettuale avviato nel 2022 e proseguito con le indagini del 2024, e quali sono i tempi stimati per l’avvio dei lavori?

– È previsto un coinvolgimento del territorio nella definizione delle funzioni, in un quartiere che da anni attende servizi?

Vent’anni fa, in quelle stanze, si studiava il cancro e si formavano ricercatori che oggi lavorano in mezzo mondo. Sarebbe un peccato che la seconda vita di quell’edificio dovesse aspettarne altri venti.

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