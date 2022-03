L’Associazione Pugliese di Roma organizza il 5 Aprile 2022 alle ore 18.00 nella Sala Italia dell’UNAR in Via Aldrovandi, 16 un incontro sul tema: “Il Lungo Inverno Demografico Italiano. Arriverà la Primavera?”

Conversazione con la Dott.ssa Ketty Vaccaro

Ketty Vaccaro, Sociologa, è Responsabile dell’Area Salute e Welfare del Censis. Esperta di politiche sociali e di valutazione, si occupa soprattutto di salute, di studi farmaco-economici, politiche sanitarie e socio-assistenziali, condizione femminile, dinamiche demografiche, natalità e invecchiamento. E’ Presidente dell’Health Web Observatory, Vicepresidente di IBDO (Italian Barometer Diabetes Observatory).

Fa parte del Collegio dei Probiviri dell’A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia Di Alzeimer)

Consulente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha partecipato a diversi tavoli istituzionali.

E’ stata relatrice in molti Congressi e Convegni nazionali ed internazionali ed è autrice di numerosi articoli e pubblicazioni nei propri settori di interesse.

Chi non potesse partecipare in presenza, può collegarsi al link che vi allego e potrà seguire la Conferenza in diretta.

Le modalità per poter accedere:

Argomento: Il lungo inverno demografico italiano. Arriverà la primavera?” Relatrice: prof Ketty Vaccaro (CENSIS)

Ora: 5 apr 2022 06:00 PM Roma

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86913191351?pwd=UjV1K3U5c3FGQXE4V3VDMHMrTXRyZz09

Vi ricordiamo di accedere attraverso il link nel giorno e orario indicati

Durante l’accesso entrerete alla piattaforma con il microfono disattivato

Vi preghiamo di NON ACCENDERE IL MICROFONO DURANTE LA PRESENTAZIONE per permettere al meglio lo svolgimento dell’ evento.

Se avete difficoltà tecniche potete scrivere sulla chat di Zoom e vi risponderà la persona addetta alle riprese.

Ulteriori info

Associazione Pugliese di Roma Aps via Ulisse Aldrovandi 16 – Roma www.associazionepugliesediroma.it info@associazionepugliesediroma.it