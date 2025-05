Il maggio dell’Associazione TiPiattIVi

Numerose e variegate le attività promosse dall’Associazione TiPiattIVi che opera presso il Bibliopoint Perlasca, via Barelli 7 a Pietralata.

Innanzitutto nell’ambito di “Maggio mese del benessere” si terranno i seguenti appuntamenti, ogni settimana un incontro:

7 MAGGIO – Osteopatia a cura di Stefano Silvi

16 MAGGIO – Nutrizionismo a cura di Giulia Napolitano

20 MAGGIO – Qi Gong a cura di Fabio Rizzo

30 MAGGIO – Agopuntura a cura di Chiara Giardina

Venerdì 23 maggio, dalle ore 17.00 si terrà La Notte bianca delle scuole aperte con: Letture per bambini e merenda letteraria; Restituzione laboratori di Arte e Musica; Giochi con il Team Builder; Tornei di ping pong, freccette e scacchi; Lectio sulla Prima Grande Guerra; Concertone; Cena e Fiabe della Buonanotte

Il LAB – Gruppo di lettura del Bibliopoint mercoledì 28 maggio, ore 17.30 promuove nell’ambito degli Incontri mensili come libro del mese: Il crimine del buon nazista, di Samir Machado de Machado.

Altre attività

BIBLIOTECA (BIBLIOPOINT) PERLASCA APERTA TUTTI I GIORNI,

dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30

Attività per Scuole Aperte a ingresso libero

Aiuto compiti per studenti della scuola elementare: tutti i Lunedì, dalle 16.30 alle 18.30

Aiuto compiti per studenti della scuola media: tutti i mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00

Il giovedì delle emozioni. Uno spazio aperto all’emozioni dove si costruiscono insieme scrigni dove raccogliere ed esprimere i propri pensieri – Ingresso Libero, tutti i giovedì

A che gioco giochiamo? Attività ludica con giochi di società per i più giovani – Ingresso Libero tutti i venerdì

…e poi per incontri, dibattiti, discussione su temi d’interesse generale la porta è sempre aperta! seguici su FACEBOOK

