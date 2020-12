Il Municipio V si arricchisce di una nuova associazione

Sono recentemente iniziati i lavori di ristrutturazione dei locali di proprietà comunale di Viale Venezia Giulia 77 (zona Villa Gordiani) che il Municipio V ha assegnato – dopo un bando di concorso – all’Associazione “Insieme per la Solidarietà”. I lavori finiranno probabilmente entro il mese di gennaio 2021 ma rimane comunque un’incognita sull’effettiva inaugurazione, a causa delle restrizioni imposte dall’attuale pandemia.

Purtroppo stiamo vivendo un periodo molto difficile per tutti ma a soffrirne particolarmente sono gli Anziani. I volontari dell’Associazione ne sono ben consapevoli e sanno che ci sarà da lavorare sodo per riparare i danni creati da questo virus

L’Associazione “Insieme per la Solidarietà” si propone proprio questo: lavorare sodo per ricucire un tessuto sociale strappato nella sua normalità.

Regolarmente iscritta all’Albo della Regione Lazio, l’Associazione è attiva dal 2004 e, fino a quando non ha vinto il bando di concorso, ha operato nel territorio del quartiere Tuscolano (Cinecittà).

Nel tempo si è impegnata in vari progetti nella nostra città, come ad esempio “Un Amico per la Città” sulla vigilanza all’ingresso e all’uscita delle scuole elementari e medie; oppure con “Nonna Roma”, dedicato al trasporto gratuito degli anziani a visite mediche o a terapie.

Molto successo ha riscosso il progetto europeo “Senior Guides”, rivolto ai cittadini che chiedevano informazione e supporto sui molteplici servizi e opportunità che Roma offre sia in campo sociale, culturale e ricreativo.

Ma “Insieme per la Solidarietà” non è solo questo; ha da poco rinnovato una convenzione con il Museo del Bramante (Piazza Navona), dove i volontari iscritti all’associazione svolgono attività di informazione e vigilanza per i visitatori del Museo. Infine ha organizzato, nel corso degli anni, moltissime visite guidate sia a Roma che fuori (la storia dell’Altare della Patria, i segreti di Rione Trastevere, Villa Adriana a Tivoli e Villa Farnese a Caprarola solo per citarne alcune): tutte concluse con piacevoli riunioni conviviali.

Nonostante le incertezze causate dall’attuale pandemia però, l’Associazione guarda avanti e non si ferma. Per il prossimo futuro si propone l’apertura quotidiana della Sede, per venire incontro a tutti, per accogliere nuove iscrizioni ed essere più vicina alla fascia di popolazione adulta, troppo spesso abbandonata dalle Istituzioni.

Sono in programma corsi elementari di informatica per l’uso – ormai indispensabile – degli strumenti tecnologici (cellulari, tablet e Pc) per aiutare chiunque voglia videocomunicare, gestire foto e dati. E non è tutto: è prevista anche una consulenza psicologica gratuita una volta a settimana tenuta da personale qualificato.

Non esiste un vero e proprio slogan dell’Associazione, ma pare fare un po’ di marketing con il sorriso potremmo dire che “Insieme per la Solidarietà cura i bisogni della terza età”.