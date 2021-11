Il punto del weekend della Roma 7 Volley

BM

BM Amin 21K – Roma 7 Volley

3-1 (25-22; 19-25; 25-10; 31-29)

Grande prestazione oggi dei nostri romasettini della serie B maschile che vincono una bellissima gara 3 a 1 contro il neo promosso Casal Bertone, davanti ai loro tifosi social e a quelli presenti in loco consentiti.

Nel primo set la squadra parte carica e ben concentrata ma gli avversari non mollano, e tra un attacco una difesa da entrambi le parti, alla fine conquistiamo un leggero vantaggio e chiudiamo il set a nostro favore.

Nel secondo set i nostri ragazzi perdono la concentrazione e devono tenere testa agli attacchi degli avversari che conquistano un netto vantaggio e nonostante i cambi effettuati e i time out chiamati dal coach Morelli, dobbiamo cedere la vittoria.

Nel terzo set, Mister Morelli con l’aiuto del coach Garritano rimettono in riga gli stessi e, tra un primo tempo e le grandi difese di Leonardi e Marziali, chiudono con un bel vantaggio il set, ma non basta. Per vincere dobbiamo giocare il quarto.

Il quarto set inizia con grinta e agonismo soprattutto per i romasettini che vogliono portarsi a casa un’altra vittoria; ma gli avversari non mollano e da entrambe le parti si gioca punto su punto ma alla fine Roma7 chiude la gara 31 a 29.

Tutti i ragazzi sono stati in gamba e come sempre hanno danno il loro apporto ed esperienza in campo tutti uniti.

Ottima la regia in alternanza, un successo strepitoso al centro ma anche le bande e gli opposti hanno fatto il loro lavoro.

Complimenti ragazzi avanti tutta! Appuntamento per l’attesissima gara contro la Roma Volley sabato alle 19 al Pala Giorgi, via Giorgio Perlasca snc.

Le ragazze della Serie C continuano il loro percorso fatto di lavoro e sorrisi. Questa domenica, vede le nostre ragazze impegnate contro la buona Seven Volley Roma Centro. Le romasettine partono un po’ sottotono, complice forse il pranzo domenicale della mamma, che rende la manovra della Roma 7 troppo fallosa. Roma Centro, molto più lineare, sbaglia meno e si porta in vantaggio 20-16.

Ci pensa a quel punto Sara Giuliani, con una serie di battute ficcanti, a portare in parità il set.

Sul finale, Eleonora Tortelli decide di prendere l’ascensore, sovrastando l’alto opposto di Roma Centro, per tirare un parallelo sui 4 metri e cambio campo.

Secondo set che sembra vedere una Roma 7 ormai padrona della situazione. Roma Centro sbaglia qualche attacco di troppo nella fase iniziale del set. Le nostre ragazze fanno percorrere un brivido al proprio pubblico, facendosi raggiungere sul 18 pari. Prevale però la maggior esperienza di Bucci e compagne ed è 2-0 per Roma 7.

Il 3° set è in discesa per le ragazze di Andrea Scotti: Sarah Aleo decide di spingere l’interruttore, per far calare le luci sulla gara, sfoggiando un ottimo servizio e una serie di difese che permettono alla Roma 7 di allungare 20-10.

3-0 Roma7, gran festa e gran clima!!

Ora si torna a lavorare, sfruttando il turno di riposo.

Brave brave brave !!

Serie D maschile e femminile

Weekend senza punti per le nostre giovanili impegnate nel percorso regionale della serie D. Ci rifaremo il prossimo weekend!