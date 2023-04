Il Quadraro non dimentica ciò che avvenne 79 anni fa

Ieri, 22 aprile 2023, si è tenuto un corteo per il 79° anniversario del rastrellamento del Quadraro. L’evento organizzato dalla sezione locale dell’A.N.P.I., dall’associazione “Enrico Berlinguer” e dal VII municipio, è partito da Piazza di Cinecittà, per poi convogliare su Viale S. Giovanni Bosco e terminare nel Parco 17 Aprile 1944.

Il corteo, che prende il nome di “Oltre il ricordo le vespe volano”, è terminato con il “Concerto resistente” nel parco adiacente al Monte del Grano.

Una tipologia di manifestazione inusuale dato che nel corso dei decenni mai era avvenuta una cosa del genere. Il corteo doveva avere luogo lo scorso 15 aprile ma per problemi legati al maltempo è stato posticipato al 22.

La giornata di ieri si collega direttamente a quella del 17 aprile, anniversario del rastrellamento, in cui il sindaco Gualtieri e altri rappresentanti delle istituzioni locali hanno deposto una corona di fiori sotto la statua situata nel Parco 17 Aprile 1944, intitolato così per mantenerne vivo il ricordo.

Il Quadraro era noto alle truppe nazifasciste come il “nido di vespe” in quanto rifugio dei partigiani che da lì organizzavano e coordinavano i loro sabotaggi. Per questo le SS circondarono il quartiere alle prime luci dell’alba per arrestare e deportare tutti gli uomini in età lavorativa. Più di settecento persone vennero condotte nei campi di concentramento del nord Italia prima, e di Germania e Polonia dopo.

In quanto simbolo della memoria antifascista l’evento è inevitabilmente collegato agli eventi che l’A.N.P.I. ha organizzato per il 25 aprile, Anniversario della Liberazione dalle truppe nazifasciste. Oggi si terrà, nel Parco dell’Appia Antica, una “Pedalata ecologica” volta a inaugurare il “Gran Premio Liberazione 2023”. Qui il link ( https://www.gpliberazione.it/bike-4-fun )

Marco Cappa