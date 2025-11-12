Un Convegno di studi dal titolo “Il Romanesco dal secondo Novecento ad oggi” dedicato a Mario dell’Arco e a Mauro Marè si terrà presso l’Istituto nazionale di Studi Romani, giovedì 13 novembre 2025 a partire dalle ore 9,45 per dell’Arco e il 14 per Marè, presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani in piazza Cavalieri di Malta 2.

Il convegno è stato organizzato dal Centro Studi G.G. Belli, il Centro di studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma e l’Istituto che lo ospiterà.

Nella locandina il programma dell’evento.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.