Il romanesco e l’Acquedotto Alessandrino, atto secondo 

Eravamo rimasti al 2 dicembre scorso (vedi articolo linkato in fondo) e ad Alessandro Severo in una notte d’inverno, al romanesco, all’Acquedotto Alessandrino, all’Imperatore in calesse a tre ruote ed un cavallo con un soldato romano alle briglie in mezzo ai travestiti con i loro clienti e centinaia di preservativi colorati in terra sussurrare in latino: non iam romani esse solebant. Poi urlare in romanesco: me possino cecamme! nun sò più li romani de na vorta! Ah vetturì, lo voj mannà a dormì sto povero ronzino?

Passato Natale e arrivato Santo Stefano, Alessandro Severo ha ripreso il calesse a tre ruote ed il cavallo con il soldato romano alle briglie e, passando per Piazzale dell’Acquedotto Alessandrino, ha esclamato in latino: miserere, quadra de medio sume, quae est ista deformitas?

Poi al vetturino ha sussurrato, me fermo ar latino, sti zozzi romani nun meritano nemmeno …il romanesco.

Documentazione fotografica

Degrado Piazza Acquedotto Alessandrino