Il silenzio del Sindaco Gualtieri sulla vicenda del Centro Carni

Fabrizio Forti, presidente del Csa, continua a ricevere segnalazioni e chiamate h24 perché il grande suino nero si aggira ancora per Roma.

“Oggi alle 17.25 sono stato raggiunto da una chiamata del NUE, numero unico emergenze, per segnalare la presenza del suino a Ponte Mammolo.

Mi domando: cosa aspettano le autorità ad intervenire? E soprattutto: oggi che il CSA non è più incaricato per colpa del Comune di Roma che lo ha voluto estromettere dal Centro carni per affidare il servizio a una ditta priva di mezzi e maestranze idonee con codice Ateco inadeguato, chi se ne deve occupare?

Continuiamo a far vagare il suino per Roma lasciandolo a rischio di incidenti per se stesso e per la comunità?

O forse Gualtieri – continua Forti – vuol farci credere che tutto va bene, che tutto è normale e che il maiale vagante per Roma stava solo aspettando l’ultimo treno?”

Nella mattinata del 7 ottobre Fabrizio Forti presidente del CSA Centro Carni di Roma ha portato a conoscenza del consiglio del V municipio i fatti che hanno portato all’allontanamento del CSA e i dubbi sull’ingresso di una nuova ditta al momento senza ne mezzi e ne dipendenti.

Dopo Forti è intervenuto Maurizio Falessi del Comitato Difendiamo il Centro Carni nato all’indomani della scelta dell’allora Sindaco Gianni Alemanno che aveva puntato sulla cessione ad Ama SpA dello storico stabilimento.

Il Comitato insieme a varie associazioni e partiti era stato capace di organizzare banchetti per la raccolta delle firme necessarie a presentare una Delibera di iniziativa popolare per salvare e rilanciare il Centro Carni.

Ovviamente il V municipio può fare ben poco, le competenze sono del Sindaco, della Giunta e del consiglio comunale. Sono quindi questi gli interlocutori che devono scendere in campo a dare le risposte necessarie, e di certo non il Municipio e la Commissione commercio, come qualcuno del consiglio aveva a bassa voce ipotizzato.

Incontro sul Centro Carni del 4 luglio 2022 a Centocelle con a fondo testo la video intervista a Fabrizio Forti.

