Il Sitting Volley Scuola sfonda la doppia cifra: lunedì al via la decima edizione

Lunedì 5 maggio 2025, il Sitting Volley Scuola festeggerà le sue prime dieci edizioni. Nella cornice del PalaLuiss, Via Martino Longhi 2 – Roma, scenderanno in campo 8 squadre che si cimenteranno con la disciplina inclusiva della pallavolo. Il Sitting Volley Scuola, sin dalla sua creazione, ha arricchito il panorama del torneo scolastico più partecipato d’Italia, offrendo agli studenti e alle studentesse la possibilità di conoscere, per il tramite dello sport, il valore più autentico dell’inclusione. Attraverso il confronto tra ragazzi normodotati e disabili, il Sitting Volley Scuola permette di abbattere qualsiasi barriera e di giocare insieme, senza restrizioni.

“Quest’anno festeggiamo le 10 edizioni di una manifestazione a cui tengo molto” ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli. “Vorrei ringraziare l’Università Luiss e il suo settore sportivo per la grande sensibilità dimostrata e per l’accoglienza che ci riserva ogni anno. Voglio inoltre ringraziare gli istituti che pur con tante difficoltà hanno aderito a questa manifestazione. Buon torneo a tutti”.

Lo scorso anno, l’Istituto Tommaso Salvini si è aggiudicato la finale superando l’Istituto Carlo Emery, già vincitore nelle precedenti edizioni. Le 2 squadre si o ci sarà spazio per il Liceo Tito Lucrezio Caro?

Le partite, con inizio programmato alle ore 9:00, si svolgeranno al meglio dei 3 set con punteggio a 25, salvo per l’eventuale tie-break finale nel corso del quale il conteggio dei punti si fermerà a 15. Al termine delle gare verrà stilata la classifica delle pool e le prime due classificate di ciascun girone disputeranno le semifinali. Solo a quel punto, scopriremo quali formazioni si contenderanno il titolo del 2025.

IL PROGRAMMA

Girone A:

Ore 9:00 – Salvini A VS Emery A

Ore 9:00 – Salvini B VS Lucrezio Caro

Ore 10:00 – Salvini A VS Salvini B

Ore 10:00 – Lucrezio Caro VS Emery A

Ore 11:00 – Emery A VS Salvini B

Ore 11:00 – Lucrezio Caro VS Salvini A

Girone B:

Ore 9:00 – Emery B VS Salvini C

Ore 9:00 – Emery C VS Salvini D

Ore 10:00 – Emery B VS Emery C

Ore 10:00 – Salvini C VS Salvini D

Ore 11:00 – Salvini C VS Emery B

Ore 11:00 – Salvini D VS Emery C

Fasi Finali:

Ore 12:00 – SEMIFINALI

Ore 13:00 – FINALI

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.