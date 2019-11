Presso il centro anziani Portonaccio ed il centro culturale Gabriella Ferri quinta lezione del Prof. Antonio Saccà, del Seminario “Eroi. Santi. Capi. Dannati”.

Nelle lezioni precedenti si era parlato di Grecia, Cartagine, Maometto e Carlo Magno.

In queste due lezioni di martedì 5 novembre 2019, alle ore 17.00, presso il centro anziani Portonaccio, in via F. Meda 147; e mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi sia da via G. Galantara 7 che da via delle Cave di Pietralata 76 (con possibilità di parcheggio interno), il Prof. Saccà ci intratterrà sul tema “Il soldato cristiano: San Bernardo di Chiaravalle. I Templari. Le Crociate”.

Si parlerà, come detto in titolo, di San Bernardo di Chiaravalle, che è stato un monaco cristiano, abate e teologo francese dell’ordine cistercense, fondatore della celebre abbazia di Clairvaux, di cui fu abate, e di altri monasteri (fonte Wikipedia); poi dei Templari, cavalieri dell’ordine religioso e militare del tempio di Gerusalemme per la difesa dei luoghi santi; infine il Prof. Saccà ci parlerà delle Crociate, cioè delle spedizioni condotte da cristiani dell’occidente, per strappare la Terrasanta al dominio dei musulmani (fonti enciclopedia L’Universale).

Nelle immagini: San Bernardo di Chiaravalle e i Templari

Pericle Eolo Bellofatto