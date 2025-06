Il teatro integrato di “La Primula” lancia il suo messaggio di pace

Domenica 15 giugno 2025 alle ore 20,30 è andato in scena al Teatro Quarticciolo “A Guerrandia scoppiò la pace”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale dell’Associazione “La Primula”.

Il teatro di via Castellaneta è stato gentilmente messo a disposizione della storica Associazione di Centocelle – che opera da circa quaranta anni per la promozione e l’integrazione delle persone con disabilità e per il sostegno delle loro famiglie – grazie all’interessamento di: Erica Battaglia, presidente della VI Commissione Capitolina, Cultura, Politiche giovanili e Lavoro, unito a quello di altri assessori del V Municipio.

L’atto unico, per la regia di Stefania Ambrosi, che ne ha tratto il copione da novelle di Gianni Rodari e Marcello Argilli, ha impegnato una trentina di persone tra volontari e associati, di fronte ad una platea attenta e partecipe, che ha gremito la sala.

La vicenda è quanto mai attuale in questi tempi agitati da venti di guerra e purtoppo insicuri: un gruppo di studenti, di cui fa parte una giovane “costretta” dalla professoressa di Storia a scrivere controvoglia un elaborato sulla guerra, assiste al racconto di uno di loro circa un vecchio spettacolo scolastico, che magicamente rivive sulla scena.

L’ambiente, un paese dove i professori sono colonnelli, ai genitori si dice signorsì e signornò e non si perde tempo a giocare, a sognare, a studiare se non cose attinenti alla guerra; un paese che vive con la parata quotidiana, nell’attesa della inevitabile entrata in guerra; dove i pacifisti si fronteggiano e soccombono sempre con gli interventisti. Al momento dell’inizio delle ostilità, “per una banale distrazione” i generali nemici si accorgono di non avere più cannoni e hanno la “geniale” idea di far fondere le campane dei rispettivi paesi, tra lo sconcerto e la rabbia dei concittadini. Ma accade l’inverosimile e l’inatteso: i cannoni non sparano, suonano come campane a festa, per annunciare che è scoppiata la pace!

L’abbraccio finale tra i due paesi un tempo rivali, fa fuggire interdetti i militari e conclude il racconto: la studentessa, commossa da questa storia, la scriverà, incurante del voto e del gradimento o meno della sua professoressa.

Le singole scene – arricchite da ambientazioni realizzate con l’impegno di un laboratorio ad hoc, legate da una evocativa colonna sonora e impreziosite da quadri particolarmente suggestivi per l’uso della “lampada di Wood” – hanno alternato momenti comici ad altri romantici e poetici; bozzetti, in successione con scene di folla, ben riuscite. Il tutto grazie all’impegno profuso nella preparazione e nella realizzazione dalla compagnia di teatro integrato, che è composta da attori volontari e non professionisti. Ben ideati e realizzati con fantasia sono apparsi i costumi degli attori, frutto di un altro laboratorio e dell’opera di due volontarie dell’Associazione.

È bene ricordare che il laboratorio teatrale – con cadenza settimanale di circa un’ora e trenta e qualche prova straordinaria – ha visto una reale integrazione, non solo tra persone con differenti abilità, ma altresì tra giovani studenti delle scuole superiori, universitari, scout, pensionati – da molti anni volontari e soci – insegnanti e professori, anch’essi da anni impegnati nella Primula.

La fatica e le difficoltà sono state ampiamente ripagate dal rendere protagonista ogni persona, nell’attenzione e nell’aiuto scambievoli.

Nel manifesto sottostante sono riportati i nomi di tutti gli artefici dello spettacolo.

