Il travolgente saggio di danza “Baila la vida”

Giovedì 26 giugno 2025 presso il Teatro della Visitazione, in via dei Crispolti nel IV Municipio si è tenuto il saggio di danza “Baila la vida” della scuola Mirenna, sport danza e fitness.

In un’atmosfera carica di emozioni, musica e luci, l’evento ha unito tecnica, passione ed espressioni artistiche in uno stesso spettacolo diretto e organizzato dal maestro Sebastiano Acierno. Si sono esibiti allieve e allievi di ogni età, in coreografie originali e ricche di significato.

Ogni anno il saggio affronta argomenti fondamentali come: pace, libertà, inclusione, violenza contro le donne, identità di persona, ecc.

Ogni esibizione diventa un piccolo atto teatrale in cui la danza assume un mondo narrativo potente e capace di comunicare senza bisogno di parole.

Quest’anno sulle note della canzone di Arisa “ Canta ancora” si è ripercorso e ricordato la vicenda di Andrea Spezzacatene raccontata nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Applausi scroscianti hanno sottolineato ogni esibizione fino alla meritata ovazione finale.

I gruppi

