Il V Municipio e il Giubileo 2025

Mercoledì 27 novembre alle ore 17.00 presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” si svolgerà un incontro di presentazione dei diversi impegni e lavori giubilari che interesseranno il territorio del V Municipio.

Grazie alla presenza di Monsignor Paolo Ricciardi, vescovo ausiliare del settore Est di Roma, si avrà la possibilità di cogliere il rapporto tra le diverse iniziative ed i lavori che servono alla loro realizzazione e il significato intrinseco di un anno che può permettere a milioni di persone di giungere a Roma e goderne delle bellezze spirituali e culturali.

Dario Nanni, presidente della Commissione speciale Giubileo del Comune di Roma, presenterà i cantieri compiuti e quelli in essere in tutta la Città con un focus approfondito sul territorio del Municipio.

Il Presidente del V Municipio Mauro Caliste e la Vicepresidente e Assessora ai Lavori Pubblici Maura Lostia, approfondiranno l’impegno dell’amministrazione municipale per questo importante anno.

Olga Di Cagno, in qualità di presidente della commissione speciale Giubileo del Municipio modererà i vari interventi cogliendo nelle varie discussioni i punti salienti

