Impegno a non mollare dall’Assemblea pubblica a Villa de Sanctis

L’impegno a non mollare per la rinascita del quartiere preso dal Comitato 4 Luglio, nato all’indomani della terribile esplosione avvenuta nel distributore di carburanti su via dei Gordiani che ha provocato il decesso dopo giorni di agonia del conduttore dell’impianto e feriti gravi ancora ricoverati in ospedale, si è concretizzato con una prima grande assemblea che si è tenuta venerdì 19 in largo S. Gerardo Maiella.

Del comitato 4 Luglio fanno parte gli insegnanti e il personale delle due scuole materne Comunale e Statale di via R. Balzani, il comitato dei Genitori, Il Centro Sociale Casale Garibaldi e il CdQ di villa de Sanctis. All’invito hanno risposto i consiglieri municipali Toti, Mattana, Meuti, oltre al consigliere comunale Luparelli. Presente anche la delegata dell’Ass.re Capitolina alla scuola Pratelli. Presente ed è intervenuto anche il cons.re regionale Valerio Novelli del M5S.

Per il V municipio l’assessore alla scuola Cecilia Fannunza di cui pubblichiamo anche il video del suo intervento.

L’assemblea è stata aperta da Emiliano Viccaro che ha fatto un intervento condiviso con tutti i facenti parte del comitato e riportato nel video allegato.

Ci spiace non poter proporre per un problema tecnico l’intervento del neo assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia che ha fornito ai residenti e ai partecipanti all’assemblea una serie di impegni, sia sulla tempistica e modi per la messa in sicurezza dei plessi scolastici, sulla qualità del suolo e dell’aria e sul fatto che la MCR non riaprirà più e che l’azienda per la commercializzazione dei metalli aspetta solo i nulla osta della Regione Lazio per trasferirsi in una idonea area nel comune di Ardea.

Battaglia non ha potuto prendere invece impegni precisi per quanto riguarda il destino del distributore di carburanti e gas per una serie di motivi, il più importante dei quali sta nel fatto che l’area è ancora sotto sequestro giudiziario ed ogni soluzione è condizionata all chiusura dell’inchiesta, compresi anche per quanto riguarda il non secondario problema costituito dai risarcimenti per quanto hanno subito danni materiali alle abitazioni.

La Rete Territoriale 4 Luglio ha anche richiesto al municipio precise risposte sull’annosa questione della bonifica dell’area ex teatro tenda su via R.Lombardi da destinare a progetti da destinare al territorio, sulla manutenzione del verde, delle strade e dei marciapiedi e del decoro oggi praticamente assente.

Interventi ed impegni apprezzati dai presenti che però adesso aspettano i fatti.

I VIDEO

https://www.facebook.com/share/v/1BNTYK3wEm/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/1GQJkoumje/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/17AGRAxvF6/?mibextid=wwXIfr

