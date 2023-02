Imprenditoria locale “Tra passato e presente”… e futuro

Mercoledì 8 Febbraio 2023 si è rivelata piccola la Sala grande della Parrocchia S. Felice da Cantalice a Centocelle nell’omonima piazza, inadeguata ad accogliere i numerosi partecipanti alla Premiazione delle attività storiche del V Municipio nella iniziativa intitolata “Tra passato e presente”, e che, con ogni evidenza si propone per un futuro, tenace e combattivo per mantenere vive, e speriamo prospere per l’avvenire, botteghe artigiane, commerciali e altre attività imprenditoriali. Alle quali tutte va il plauso e l’ammirazione dei cittadini del V Municipio che hanno goduto dei loro indispensabili servizi i tutti questi anni.

All’evento, organizzato da Rete imprese Castani, sono intervenute le autorità municipali e regionali e il direttore di Confcommercio Romolo Guasco.

Al termine dell’incontro abbiamo scambiato alcune battute con Gianluca Patano e Monica Paba rispettivamente vice presidente e presidente di Rete Imprese Castani.

“Devo dire – ha dichiarato a caldo il vicepresidente della Rete Gianluca Patano – che non ci aspettavamo questa strepitoso successo – è stato un bellissimo evento. Hanno partecipato quasi tutti i commercianti delle attività storiche del V municipio, insignite del premio e questo ci riempie di orgoglio. Siamo veramente felici e speriamo che l’evento sia stato gradito e sia di buon auspicio per un futuro migliore. Per il futuro abbiamo diversi progetti per quest’anno però vi lasciamo con la suspence; posso solo anticipare che stiamo lavorando con il Comune e la Regione per altri progetti”.

A proposito di progetti, come sta la “vostra” piazza dei Gerani?

“Molto bene, siamo contenti, Speriamo solo che non la vandalizzino perché sono successi degli episodi poco piacevoli. Chiediamo a tutti di preservare la bellezza ed utilità della piazza per la nostra comunità.

“Non immaginavo – dice una euforica Monica Paba – che intervenissero tutti. La considero come una risposta positiva ad una mancata valorizzazione nei confronti di questo comparto commerciale e imprenditoriale, in favore del quale dopo tanti anni viene fatta finalmente una manifestazione in cui si premia il loro impegno e i loro sacrifici. Mi preme ribadire un grazie alla Regione Lazio perché ci ha aiutato nella realizzazione di questo appuntamento”.

Non ci eri abituata? (Monica ride per alcuni secondi).

“Vorrei sfruttare questa fattiva finestra che sembra essersi aperta con l’amministrazione su questo settore per fare altre giornate come questa anche negli altri municipi, che a Roma sono 15. Qui ho giocato in casa e mi è stato più facile trovare i riferimenti sui territori (come anche voi di Abitare A che ringrazio). Tante persone non sono state premiate ma recupereremo senz’altro il prossimo anno”.

Dell’iniziativa segnaliamo la fotocronaca con numerosissime foto del nostro indomito Aldo Zaino presente sul suo profilo facebook