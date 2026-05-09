In Campidoglio la premiazione del Laboratorio di Giornalismo degli studenti dell’I.C. Largo Cocconi

Nella prestigiosa Sala del Carroccio in Campidoglio, sabato 9 maggio 2026, si è svolta la cerimonia di premiazione del “Laboratorio di Giornalismo” degli studenti dell’Istituto Comprensivo Largo Cocconi di Roma Centocelle, promosso da Planet Solidarietà APS.

È stata una mattinata dedicata al valore dell’informazione, allo sviluppo dello spirito critico tra i giovani e all’importanza di un giornalismo consapevole nell’epoca dei social e delle fake news.

Ad aprire l’evento è stato l’avvocato Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà ed ex vicepresidente dell’Assemblea Capitolina nella passata consiliatura, che ha salutato studenti, famiglie e ospiti presenti, sottolineando il valore educativo e sociale del progetto promosso dall’associazione sul territorio.

Successivamente è intervenuta la presidente di Planet Solidarietà APS, Luisella Di Curzio, che ha illustrato le attività portate avanti dalla onlus, soffermandosi in particolare sull’impegno dei volontari e sull’importanza delle donazioni del 5×1000, spiegando come i contributi raccolti vengano interamente destinati alla realizzazione dei progetti sociali, culturali e solidali dell’associazione.

Particolarmente coinvolgente l’intervento del giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, che ha ripercorso i principali temi affrontati con gli studenti durante gli incontri del laboratorio di giornalismo.

Tra gli argomenti trattati, il fenomeno delle fake news, l’utilizzo dei social da parte dei minori e la necessità di sviluppare uno spirito critico nella lettura delle notizie.

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati anche i momenti di confronto diretto con i ragazzi, attraverso domande e riflessioni finalizzate a stimolare curiosità, capacità di analisi e attenzione verso le fonti informative.

Caporaso ha inoltre evidenziato la differenza tra la lettura di un quotidiano cartaceo e la fruizione veloce delle notizie tramite smartphone, sottolineando il valore dell’approfondimento e della verifica delle informazioni.

Molto sentito anche il momento dedicato ai ringraziamenti per il lavoro svolto durante il corso di giornalismo, con un riconoscimento rivolto ai volontari Concetto, Alfredo e al segretario della Planet Solidarietà, Mirella Flumine, per il contributo fornito durante il percorso formativo.

Successivamente ha preso la parola la dirigente scolastica Wanda Giacomini, che ha ringraziato Planet Solidarietà, i professori dell’istituto, il consiglio d’istituto e i genitori degli studenti per la collaborazione e la disponibilità dimostrata durante l’intero progetto.

Nel corso della mattinata c’è stato spazio anche per gli interventi di studenti e genitori, protagonisti del percorso formativo portato avanti durante il laboratorio di giornalismo.

Particolarmente apprezzata la testimonianza di uno degli studenti partecipanti, che ha raccontato la propria esperienza spiegando di aver trovato particolarmente interessante e divertente il ruolo dell’intervistatore, sottolineando quanto il progetto sia stato utile per imparare a comunicare, ascoltare e confrontarsi con gli altri.

A seguire è intervenuto Vincenzo Luciani, editore del giornale Abitare A, che ha evidenziato l’importanza di “seminare questi semi” tra i ragazzi, ricordando come iniziative di questo tipo possano rappresentare il primo passo verso future esperienze nel mondo del giornalismo.

Luciani ha inoltre richiamato il valore del lavoro sul campo e dell’osservazione diretta della realtà quotidiana.

A portare i saluti istituzionali, partecipando alle premiazioni, è stata infine la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, che ha voluto essere presente personalmente all’iniziativa, ricordando anche il percorso amministrativo condiviso con Figliomeni durante la precedente esperienza capitolina.

Nel suo intervento ha invitato i ragazzi ad essere curiosi, attenti osservatori della realtà e ricercatori delle vere notizie, sottolineando il valore della creatività, della correttezza dell’informazione e della libertà di stampa.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia finale di premiazione degli studenti partecipanti e con i saluti conclusivi, al termine di una mattinata intensa e ricca di contenuti educativi e culturali.

Planet Solidarietà APS continua così a promuovere iniziative utili per il territorio e per la crescita delle nuove generazioni.

Per sostenere i progetti dell’associazione è possibile destinare il proprio 5×1000 inserendo il codice fiscale 97325180582 nella dichiarazione dei redditi.

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