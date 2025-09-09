Prima domenica di settembre 2025 in visita al Palazzo Barberini. Grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’apertura gratuita al pubblico di musei parchi archeologici e siti di culturali ogni prima domenica del mese, domenica 7 settembre mattina ne ho approfittato per fare visita a Palazzo Barberini, una delle due sedi della Galleria Nazionale di Arte Antica ( l’altra sede in via della Lungara in Palazzo Corsini).

A Palazzo Barberini la cui costruzione fu voluta da Papa Urbano VIII Barberini nel 1625, e al quale lavorarono architetti quali Carlo Mademo, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Pietro da Cortona, sono esposte opere sia pittoriche che sculture, che coprono un vasto periodo, dal XIV al XVIII.

Opere firmate dai celeberrimi artisti: Filippo Lippi, Antoniazzo Romano, Raffaello, Tiziano, lo stesso Bernini, Caravaggio, Guido Reni, Domenichino, Guercino, Lanfranco Luca, Giordano, Mattia Preti, Antonio Corradini, Canaletto,Pompeo Batoni i francesi Poussin e Vouet il tedesco Hans Holbein e molti altri.

Sono rimasto estasiato ad ammirare tanto per fare qualche esempio, opere del Caravaggio come Giuditta e Oloferne e Narciso oppure la “Fornarina” di Raffaello, la Madonna con il Bambino’ di Lippi, il busto e il ritratto di Urbano VIII Barberini, la Velata di Antonio Corradini e moltissime altre.

In questo periodo inoltre è possibile ammirare anche un’altra opera del Caravaggio, la prima fantastica visione di una drammaticità impressionante della “Conversione di Saulo” che appartiene ad una collezione privata, quella dei principi Odescalchi e che è che destinata nel 1601 alla Cappella Cerasi di Santa Maria del Popolo. Opera che fu rifiutata dai committenti e sostituita da una seconda versione, molto meno drammatica, ancora oggi esposta in quella chiesa.

In conclusione una indimenticabile visita resa ancora più interessante e coinvolgente perché ho potuto usufruire di un’eccezionale guida: il prof. Francesco Sirleto che aveva programmato le visite di due distinti e successivi gruppi di soci dell’APS Partenope, l’associazione culturale che opera nel territorio del V Municipio e della quale anch’io sono socio. Una splendida domenica mattina che, come annunciato dal prof. Sirleto sarà ripetuta la prima domenica di ottobre con la visita alla Galleria Borghese.

