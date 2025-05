Inaugurata la 26ª edizione della Race for the Cure

Questa mattina 8 maggio 2025 al Circo Massimo, sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda dell’Esercito, si è svolta l’inaugurazione della 26ª edizione della Race for the Cure, manifestazione che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Palazzo Chigi, la partecipazione delle principali Istituzioni e dei partner che rendono possibile l’evento.

Il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia e la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente dell’Associazione hanno tagliato il nastro insieme ai numerosi ospiti istituzionali presenti:

Eccezionalmente in occasione della XXVI edizione della Race For The Cure, grazie al supporto della Marina Militare, la Nave Vespucci ormeggiata a Palermo si unirà idealmente all’inaugurazione, illuminandosi di rosa nei giorni della manifestazione alla presenza di una delegazione di Komen Italia.

Dalle ore 10.00 di giovedì 8 maggio alle ore 16.00 di domenica 11 maggio, il Circo Massimo si trasformerà in una grande casa della prevenzione e della promozione della salute. Oltre alle attività di diagnosi precoce (prevenzione secondaria) il Villaggio della Race consentirà ai visitatori di partecipare ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, a conferenze sui temi della salute e della prevenzione e ad eventi di intrattenimento per migliorare il proprio stile di vita (prevenzione primaria).

Il Villaggio della Salute è una delle tappe più importanti della “Carovana del Giubileo”, il nuovo progetto realizzato con il Patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione per il Giubileo 2025 che unisce in un impegno comune a favore della salute femminile Komen Italia, Roma Capitale, la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Grazie a questa virtuosa collaborazione, durante l’anno giubilare, si svolgeranno 22 “Giornate di promozione della salute femminile” nelle periferie di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, per offrire gratuitamente e “a domicilio” esami clinici e strumentali di diagnosi precoce dei principali tumori femminili ad oltre 3.000 donne fragili e/o pellegrine che parteciperanno alle iniziative giubilari.

Le dichiarazioni

“È una giornata per me significativa perché mette l’accento sulla prevenzione, l’argomento del quale mi sono più interessato da quando sono Ministro della Salute. Dobbiamo avere un cambio di passo e capire che la prevenzione è un investimento e non una spesa. L’Italia, dal termine della pandemia, è tornata ad essere la seconda nazione più longeva dopo il Giappone, vogliamo che le italiane e gli italiani non solo vivano di più, ma vivano meglio.

Ringrazio i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che rappresentano sicuramente la parte migliore del nostro Servizio Sanitario Nazionale, un unicum nel panorama mondiale. È importante dare a tutti la possibilità di accedere nel più breve tempo possibile alle cure e alle indagini diagnostiche.

Le regioni che stanno applicando la legge sulle liste d’attesa hanno risultati straordinari, perché è una legge fatta per i cittadini e le persone più deboli, per chi ha più difficoltà ad accedere alle cure. Rivolgo un appello a tutti affinché ci sia sensibilità sul tema delle liste d’attesa e sono sicuro che con il coinvolgimento delle regioni si riesca a razionalizzare e ad organizzare meglio la tutela dei soggetti più fragili” dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“L’esperienza che Komen Italia ha costruito è straordinaria perché riesce ad unire il messaggio e la pratica della prevenzione alla creazione di uno spirito gioioso di comunità che trasmette un senso di fiducia, ottimismo e positività rispetto alla necessità di combattere un male terribile. Con la prevenzione e questo spirito positivo si può vincere la malattia e si possono salvare vite. Il sentimento di gioia diffusa che si respira alla Race for the Cure è bellissimo, è un regalo che fate alla nostra Città, alle donne e ai cittadini ed è nostro dovere supportarvi ed essere al vostro fianco come avviene da tanti anni.

Siamo contenti che in occasione di quest’anno giubilare abbiamo realizzato la Carovana del Giubileo e che grazie alla collaborazione con la Komen Italia, l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e tante altre istituzioni sono state programmate 22 giornate di prevenzione nel territorio della Città Metropolitana per raggiungere almeno 3mila donne, compresi i pellegrini. Un bellissimo modo di coniugare lo spirito del Giubileo e questo lavoro straordinario per la vita realizzato da Komen Italia” afferma Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e della Città Metropolitana.

“La Race l’abbiamo adottata dalla Fondazione Komen degli Stati Uniti che realizzava già questa manifestazione da 25 anni e noi siamo stati i primi ad organizzarla fuori dagli Stati Uniti nel maggio del 2000 al Circo Massimo. Inizialmente nessuno ci credeva, la sfida era di avere 2000 persone mentre già il primo anno ne abbiamo avute quasi 6000. Adesso la Race for the Cure è diventata uno degli appuntamenti di solidarietà sociale più importante della Capitale e la maratona più grande al mondo per la lotta ai tumori del seno.

È entrata nel cuore delle persone e piano piano abbiamo avuto la capacità di conquistare l’apprezzamento, la stima e la fiducia anche del Presidente della Repubblica e di tante altre autorità. Il Villaggio della Salute invece è stato una nostra creazione, l’abbiamo ideato nel 2001 in occasione della seconda edizione della Race: un piccolo villaggio di prevenzione senologica per offrire concretamente la prevenzione alle donne con maggiori difficoltà. Questo progetto, nato in Italia, è stato adottato anche da molti altri e ne siamo contenti.

Nel corso degli anni il Villaggio è cresciuto, offrendo gratuitamente diagnosi precoce di tante malattie, in primis dei tumori del seno. In questi giorni daremo alle persone tante opportunità di partecipare gratuitamente a lezioni di fitness, di sport, di sana alimentazione e di benessere psicologico per incoraggiarle ad adottare uno stile di vita sano grazie al quale si può ridurre del 35% lo sviluppo dei tumori.

Ricordiamo che la diagnosi precoce dei tumori del seno fa la differenza perché si guarisce nel 90% dei casi con cure meno invasive. Siamo orgogliosi che molte istituzioni ci sostengano proprio perché la Race for the Cure è una manifestazione di sensibilizzazione alla prevenzione ma anche di raccolta fondi grazie ai quali abbiamo la possibilità di lavorare sempre meglio durante l’anno” afferma Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia.

“Il Villaggio è cresciuto e dispone di tante attività per facilitare la prevenzione primaria con l’invito concreto a fare sport e a mantenere un’alimentazione corretta. Nel Villaggio c’è anche un’area dedicata alla prevenzione secondaria proprio per cogliere sul nascere qualsiasi problematica. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la grande squadra di volontari che sono l’anima fondamentale di tutte le attività di Komen, incluso il Villaggio della Salute.

Abbiamo stretto ormai da anni rapporti con la Charitas e la Comunità di Sant’Egidio che ci aiutano ad individuare le persone che hanno più bisogno di essere seguite. Ringraziamo anche tutti i nostri partner, le associazioni, i medici e i volontari che sono il cuore pulsante di una manifestazione di solidarietà in costante crescita” dichiara Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

La Carovana della Prevenzione

Nel Villaggio della Salute, con l’ausilio delle 7 Unità Mobili della Carovana della Prevenzione, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache), oltre ad esami specialistici per la prevenzione visiva ed uditiva e consulenze su nutrizione, menopausa, salute delle ossa e invecchiamento.

Questa straordinaria “offerta di salute” è realizzabile grazie all’impegno della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, di altre istituzioni ospedaliere della Capitale, di Federfarma e Commissione Difesa Vista oltreché al sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda, WS Audiology e della Regione Lazio che, per tutta la durata della manifestazione, attiverà un suo sportello informativo ed operativo per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero, del colon, per la prenotazione del vaccino anti HPV e dell’herpes Zoster per persone fragili oltre a fornire informazioni sui corretti stili di vita.

“I numeri della prevenzione del tumore del seno e della cervice uterina stanno crescendo, abbiamo superato la media nazionale ed è un segnale di cui essere orgogliosi insieme ad un altro dato importante: due anni fa rispettavamo le liste di attesta al 67% ma con il lavoro intenso e il programma assunzionale la Regione Lazio oggi ha raggiunto il 96% di rispetto dei tempi previsti dal decreto e ha stanziato altre risorse. Siamo convinti di raggiungere il 100% del rispetto dei tempi prima dell’estate, grazie al lavoro di tutto il personale sanitario” afferma Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

Nel Villaggio sarà possibile donare il sangue presso l’Autoemoteca del Gruppo donatori sangue Francesco Olgiati ODV e del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola ed effettuare lo screening per la donazione del midollo, grazie alla presenza dell’ADMO.

Le partnership della Race for the Cure

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione.

Di particolare rilievo la collaborazione con Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa, ACEA partner dell’Area Sport, Bimby Vorwerk partner dell’Area Alimentazione, Easy Parking – Aeroporti di Roma partner Tecnico, ENEL partner dei Capitani delle Squadre, MSD partner dei Volontari, Froneri (Nuii e Maxibon) partner dell’Area Padel, Todis partner dell’Area Merenda bambini e Valmontone Outlet partner del Dj Set della domenica. Inoltre rinnovano il proprio sostegno Gruppo FS e Pfizer.

L’organizzazione tecnica della corsa è affidata ancora una volta a GSB RUN (Gruppo Sportivo Bancari Romani). Fornitori ufficiali Hertz, Lete, Rainbow e Radio Globo che venerdì alle 19.00 e domenica al termine della cerimonia di premiazione animerà il Villaggio con un coinvolgente DJ set.

Un ringraziamento speciale alla Banda Musicale dell’Esercito e alla Banda di Roma Capitale.

LE INIZIATIVE

VILLAGGIO DELLO SPORT: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA

Grazie al generoso sostegno di numerose Federazioni Sportive sarà possibile praticare o apprendere sotto la guida di istruttori federali: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera, tennis, padel, pickleball, golf, scherma storica, pesca sportiva. Tra le novità di quest’anno: skateboard, cricket, baseball e softball.

· La Federazione Italiana Pallavolo, da sempre al fianco della Race for the Cure, offrirà ai bambini la possibilità di cimentarsi nel progetto Volley S3 guidato da Andrea Lucchetta, Capitano della Nazionale del secolo e appartenente alla cosiddetta generazione dei fenomeni, e Valerio Vermiglio, Capitano della Nazionale del Volley, argento ad Atene e due volte campione d’Europa.

· La Federazione Italiana Pallacanestro allestirà nell’area Italbasket un “half-court” per permettere a tutti di misurarsi con canestri e palla a spicchi.

· La Federazione Italiana Tennis, Padel e Pickleball durante le giornate di giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 maggio per la prima volta offrirà la possibilità di prenotarsi per lezioni di prova di padel gratuite con maestri della Federazione. Anche quest’anno nel Villaggio della Race sarà allestita l’area dedicata al “PADEL FOR THE CURE”, madrina d’eccezione la conduttrice e giornalista Eleonora Daniele, Ambasciatrice in Rosa di Komen Italia, che sfiderà amici e colleghi.

· La Federazione Italiana Giuoco Calcio porterà gli ultimi trofei vinti dalla Nazionale Italiana, le Coppe del Mondo del 1982 e del 2006 e la Coppa dei Campionati Europei 2020.

· La Federazione Italiana di Atletica Leggera con il Comitato Regionale Lazio organizzerà attività per avvicinare bambini e ragazzi alle varie discipline dell’Atletica.

· La Federazione Italiana Golf, sarà presente al villaggio con gli istruttori federali per offrire ai partecipanti sessioni di prova pratica per cimentarsi nella disciplina del golf.

· La Federazione Cricket Italiana guiderà i partecipanti alla scoperta del cricket con esercizi pratici e dimostrazioni coinvolgenti.

· La Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee organizzerà attività ludiche e didattiche preparatorie alla pesca per i più piccoli, con un’attenzione particolare all’educazione ambientale degli ecosistemi legati all’acqua.

· L’Accademia Romana d’Armi SSD offrirà al pubblico lezioni introduttive alla scherma storica, accompagnate da dimostrazioni pratiche con atleti qualificati.

· Il Comitato Regionale FISE Lazio Federazione Italiana Sport Equestri allestirà un laboratorio dedicato ai bambini per illustrare l’arte della mascalcia con la presenza di un maniscalco che, utilizzando l’attrezzatura storica per la forgia, realizzerà ferri di cavallo.

· La Federazione Italiana Tiro con l’Arco esporrà i vari tipi di arco, inoltre ai bambini che proveranno a tirare verranno consegnati gadget e un diploma come “1ª freccia scoccata”.

Si potrà inoltre partecipare a tante sessioni di fitness con group cycling, super jump, boxe ma anche a lezioni di danza moderna, tango, salsa e danza africana. E ancora laboratori di sana alimentazione, mindfulness, yoga, shiatsu, tai chi, riflessologia facciale e plantare.

Il programma completo è consultabile sul sito www.raceforthecure.it

AREA DONNE IN ROSA

Nell’Area dedicata alle Donne in Rosa, vere protagoniste della manifestazione, saranno organizzate numerose attività per il benessere della mente e del corpo con la guida di insegnanti esperti per migliorare la qualità della vita e alleviare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Previsti anche momenti di approfondimento sulle tante iniziative di Komen Italia nell’ambito delle terapie integrate a supporto dei percorsi di cura.

AREA CONFERENZE

Nell’Area Conferenze si terranno incontri con specialisti del mondo medico, istituzioni, università e imprese con dibattiti e tavole rotonde dedicate a progetti, esperienze e soluzioni sulla prevenzione, la promozione della salute e nuovi programmi a supporto del benessere di pazienti e caregiver.

In particolare nella giornata di sabato 10 maggio si terranno interventi dedicati ai progetti di alcune delle associazioni impegnate nella promozione della salute femminile, sostenuti dalla raccolta fondi della Race for the Cure 2024.

Inoltre, verranno presentate le nuove edizioni dei programmi di Komen Italia e del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia, dedicati alla cura del benessere delle donne in rosa tra cui: Heritage for life (ore 17.30) e In Forma Mentis (ore 18.30), dedicati ai corretti stili di vita e alla sana alimentazione, MetaDinamiche – PERcorsi di benESSERE e MindTrek (ore 10.30), rivolti a donne con tumore del seno metastatico.

Un ampio spazio sarà dedicato alla cultura e alla divulgazione con la premiazione, venerdì 9 alle ore 12:00, dei finalisti del contest “Pensaci prima – Le parole della Prevenzione”, iniziativa formativa che Komen Italia ha svolto con Edulia Treccani Scuola e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana con l’obiettivo di diffondere il tema della prevenzione e dei corretti stili di vita tra i più giovani. Il premio per i primi tre classificati è offerto dal settore promozione della Federazione Italiana Pallavolo ed è materiale per lo svolgimento di attività sportive scolastiche, rete e palloni da pallavolo. Il contest è parte del progetto digitale educativo gratuito “Pensaci prima”, partito a novembre 2024 e che sino a oggi ha coinvolto circa 5000 tra docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

AREA KIDS

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune di Roma, verrà organizzata come di consueto la Kids for the Cure: la corsa per i bimbi delle scuole dell’infanzia e delle primarie. Ci saranno due giornate dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, all’insegna del divertimento e del benessere, con momenti ludici e laboratori didattici per bambini e ragazzi di ogni età.

Inoltre, il PAC – Parco Archeologico del Colosseo, da giovedì 8 a domenica 11 maggio, organizzerà per i più piccoli laboratori ludico-divulgativi sulla storia di Roma. Ci saranno anche attività per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado curate da L’Arte nel Cuore, la prima accademia di formazione artistica a promuovere l’inclusione sociale attraverso laboratori di teatro e danza per ragazzi con e senza disabilità.

Anche per questa 26esima Race Rainbow, oltre allo spettacolo “Divertiti con i 44 Gatti”, curerà momenti di gioco e divertimento. Roma 013 offrirà ai bambini visitatori intrattenimento didattico e piccole attività sportive. Confermate anche quest’anno le coinvolgenti attività di Pompieropoli.

Nell’area Kids verrà riprodotto anche un piccolo Villaggio della Salute a misura di bambino per insegnare anche ai più piccoli l’importanza della prevenzione a cura dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, di Federfarma e di Commissione Difesa Vista.

Il programma completo è disponibile sul sito: www.komen.it

L’ “EMOTIONAL ROOM” DIVENTA UN PERCORSO FRA LE EMOZIONI

L’Emotional Room, lo spazio che la Komen Italia allestisce nel Villaggio con luci, colori e suoni per stimolare momenti di riflessione e di emozione quest’anno sarà ampliato.

Progettata in collaborazione con l’Art Media Studio di Firenze, l’installazione immersiva farà rivivere ai visitatori, sospesi fra cielo e terra in un’atmosfera onirica, le emozioni del lancio dei 5.000 palloncini rosa che per molti anni ha concluso la Race for the Cure e che è stato sostituito dal volo simbolico di un unico palloncino nel rispetto dell’ambiente.

IL VILLAGGIO IN DIVISA

L’Esercito Italiano, che da anni sostiene la Race for the Cure, oltre ad assicurare il servizio sanitario con ambulanze e Posto Medico Avanzato e a fornire ai visitatori informazioni utili sull’offerta formativa e sugli sbocchi professionali nell’Esercito, garantisce un prezioso e fondamentale supporto nella organizzazione logistica del Villaggio.

Nel Villaggio della Race i visitatori potranno incontrare il personale del “Grande Equipaggio” della Marina Militare che quest’anno ha organizzato una squadra numerosa dal nome “Nessuno in dietro” per sostenere i progetti di Komen Italia. L’Aeronautica Militare sarà presente con un’area espositiva/divulgativa dedicata al MUSAM – Museo Storico Aeronautica Militare.

Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco saranno presenti per mostrare le proprie attività, fornire informazioni sugli impegni nazionali e internazionali e far conoscere gli strumenti utilizzati ogni giorno per garantire sicurezza di persone e territori.

LA RACE

Domenica 11 maggio i partecipanti si ritroveranno al Circo Massimo per la tradizionale passeggiata di 2 km e la corsa di 5 Km aperte a tutti, alle quali si è aggiunta anche la gara di 10 km riservata agli atleti competitivi. Il momento più coinvolgente, come da tradizione, sarà la partenza della Race for the Cure programmata alle ore 10.00 di domenica 11 maggio da via Petroselli (Bocca della Verità) per colorare di rosa il centro della Capitale.

Prima della partenza, gli atleti del Reparto Attività Sportive di Paracadutismo dell’Esercito effettueranno un lancio di precisione, facendo giungere sul luogo della partenza la Bandiera dell’Italia, quella dell’Esercito e la Bandiera della Komen Italia.

La mattinata proseguirà con l’emozionante cerimonia di premiazione, prevista intorno alle 11.30, alla quale seguirà il PinkNic, un pranzo all’aperto in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica per promuovere la corretta alimentazione e la convivialità. Da giovedì 8 a sabato 10 maggio nelle aree Komen Italia, Donne in Rosa e negli stand Iscrizioni, con una donazione di 15 euro potrai prenotare il cestino del PinkNic da ritirare domenica 11 direttamente al Circo Massimo presso lo Stand di Campagna Amica.

Il Villaggio Race resterà aperto fino alle ore 16.00 per continuare i festeggiamenti con il djset a cura di Radio Globo in collaborazione con Valmontone Outlet.

ALTRE INIZIATIVE DA CONOSCERE

INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA RACE

Grazie al Protocollo d’Intesa tra Komen Italia e il Ministero della Cultura, tutti gli iscritti alla Race for the Cure potranno come sempre usufruire dell’ingresso gratuito nei musei statali nei giorni 8, 9, 10 e 11 maggio. Per consultare l’elenco dei musei che aderiscono all’iniziativa: https://www.raceforthecure.it/race-roma/musei-race/ (MAPPA DEI MUSEI)

Per rafforzare l’azione sinergica a favore della prevenzione, della ricerca, della condivisione dell’arte e della bellezza come medicine per il corpo e la mente, il Ministero della Cultura allestirà inoltre uno stand con le immagini più suggestive dei monumenti italiani che si sono illuminati di rosa e delle opere d’arte protagoniste delle campagne di sensibilizzazione svolte con la Komen Italia negli ultimi 5 anni.

REMA RACE

Anche quest’anno contemporaneamente allo svolgimento della Race for the Cure, i Circoli Canottieri daranno vita ad una regata sul Tevere per essere al fianco delle Donne in Rosa.

Grande sostegno alla Race da Tv, Radio, Stampa, Concessionarie di Pubblicità e Web. In particolare si ringraziano: Rai per la media partnership, Mediaset, La7, Sky, Radio Globo, TRM network.

Per la pubblicità Urban Vision, Vivenda, Building Communication, ADR, APA Affissioni, Roma Capitale, Grandi Stazioni Retail, Gruppo FS, COTRAL, PR Group, GQuadro Advertising, Cairo RCS, MEDIASEI, EXOMEDIA, Mediazione, The Media, One, SCI, RID 968, Unigamma, Diendi media, Esotas, Digital Led, Wayap, Waymedia e Atac per la personalizzazione di un intero treno della linea A della metropolitana di Roma, tutti i Capitani Famosi, le madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

La diretta della partenza della Race for the Cure sarà disponibile sulle pagine social di Komen Italia @komenitalia e fruibile sul canale 519 della piattaforma SKY e di Tivùsat.

L’11 maggio sarà disponibile un clean feed internazionale dell’evento su satellite a copertura europea, indicando le apposite coordinate di ricezione.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di almeno 18 euro sul sito www.raceforthecure.it o in uno degli oltre cento punti di iscrizione in tutta Italia, tra cui i negozi Decathlon di Roma, nei Corner Komen presso le sedi dell’Associazione e, a partire da giovedì 8 maggio 2025, anche al Villaggio della Race al Circo Massimo.

L’iscrizione dà diritto a ricevere – fino a esaurimento – lo zainetto e l’iconica maglia ufficiale.

Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it

