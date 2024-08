Inaugurata la Fiera del Peperoncino a Rieti. Rinaldi: “Infrastrutture al centro della rinascita del Lazio”

L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ieri, 28 agosto, ha partecipato all’inaugurazione della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, una storica manifestazione a carattere internazionale che vede la città di Rieti colorarsi di rosso per celebrare un simbolo della cucina italiana.

L’assessore Manuela Rinaldi ha preso parte al convegno “Infrastrutture come promozione delle aree interne del Centro Italia”, tenutosi nell’area Spazio Italia all’interno della Fiera.

All’evento hanno partecipato anche il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, il questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini, il presidente del gruppo Ferrovie dello Stato e presidente Ente bilaterale del Turismo del Lazio, Tommaso Tanzilli e il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.

«Viviamo un momento di rinascita e valorizzazione per le infrastrutture. Stiamo portando avanti un impegno, condiviso anche con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, volto a rendere le arterie stradali regionali all’altezza in termini di confort e sicurezza, valorizzando anche il settore turistico ed economico.

Ricordo che la maggior parte delle infrastrutture regionali sono in analisi per essere finanziate e alcune hanno già visto l’avvio dei primi cantieri per la messa in sicurezza», ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, durante il convegno politico della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.

«La provincia di Rieti è poco raggiungibile e anche le infrastrutture del Lazio necessitano di interventi. Stiamo lavorando per questo. A giorni inizieranno i lavori sulla SS4 Salaria per Roma, nel tratto da San Giovanni Reatino a Ponte Buita. L’area di cantiere è già stata delimitata, è in corso lo sminamento e il disboscamento per dare il via ai lavori.

È un impegno continuo, che ci permetterà di finanziare anche il tratto successivo fino a Passo Corese, per un’opera fondamentale per il territorio», ha spiegato l’Assessore nel corso del convegno.

«Il lavoro portato avanti fino ad oggi è stato corale, e ci mette nella condizione di valorizzare tutte le arterie regionali.

Un esempio è la Orte – Civitavecchia, un’opera infrastrutturale importante che consentirà anche alle zone del reatino uno sviluppo turistico per raggiungere facilmente i Cammini e ai nostri borghi storici.

Uno degli obiettivi principali resta sempre quello di collegare non solo il Capoluogo di provincia, ma anche le aree interne, specialmente quelle colpite dal sisma del 2016.

Per questo, il collegamento ferroviario con Roma e le aree del cratere rimane un progetto strategico. È un lavoro fondamentale quello di rispondere alle esigenze infrastrutturali del territorio, e sarà importante avviarlo, anche per tratti funzionali. Sono sicura che il presidente di Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli, fornirà grande supporto», ha evidenziato l’assessore Manuela Rinaldi.

«Dopo anni, finalmente, le infrastrutture tornano al centro della programmazione della Regione Lazio e del Governo. Siamo affrontando un lavoro difficile, ma abbiamo voglia e determinazione nel costruire un futuro diverso per le generazioni del domani.

Nessuno ci impedisce di pensare che un domani i giovani possano tornare a vivere nelle aree interne», ha concluso l’assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio.

