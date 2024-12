Inaugurata la Mostra dedicata a Maria Montessori

Ancora un grande evento organizzato nei locali dell’associazione in via P.R. Pirotta dove tutti gli spazi sembrano trasudare di cultura e arte.

Qui un instancabile trio costituito da Romina de Cesaris, Giuseppe Tramontano e dal maestro Franco Massimi riescono a far avvicinare alla Cultura e all’Arte centinaia di bambini e con lavoro e dedizione riescono a far emergere doti e capacità che altrimenti sarebbero rimaste inespresse.

Quest’anno la mostra inaugurata il 29 novembre rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2024 ed è interamente dedicata ai metodi innovativi della grande educatrice che fu Maria Montessori che intuì come arte e manualità potessero dare un immenso contributo al percorso scolastico ad iniziare dai bambini.

La Farandola nata nel 2007 è diventata un punto fermo nella ricerca e nell’innovazione nel mondo scolastico e sempre di più sono i docenti, non solo del territorio municipale, che apprezzano e collaborano alla realizzazione di percorsi culturali che poi si inseriscono nei contenuti delle mostre che l’associazione porta a conoscenza di un pubblico sempre maggiore.

All’inaugurazione tra i tanti ospiti abbiamo anche ascoltato gli interventi della consigliera Regionale Marta Bonafoni e del presidente del municipio Mauro Caliste che hanno speso parole di elogio per un lavoro tanto completo e articolato.

Un lavoro che ha visto esporre il lavoro artistico ed espressivo di tanti bambini attraverso i colori e la pittura, la realizzazione di opere d’arte e oggettistica attraverso l’utilizzo di materiale riciclato e la realizzazione di tanti pannelli in cui è rappresentato tutto il percorso educativo per l’insegnamento messo a punto da Maria Montessori.

Una Sala della mostra ospita tutti i lavori pittorici dei bambini frequentanti la Scuola G. Verga dell’I.C. Largo Cocconi quasi sempre al centro nelle attività interne ed esterne della “ Farandola “.

E questo grazie anche al suo dirigente scolastico Prof. Wanda Giacomini che è anche tra i patrocinanti di questa bella e completa mostra.

Una mostra che rimarrà aperta fino al 31 dicembre con apertura dal lunedì al venerdì e orari che vanno dalle 10.00 alle 13.00 che con prenotazione saranno riservati alle scuole, mentre dalle 15.30 alle 19.00 sarà per il pubblico.

