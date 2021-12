Inaugurato lo Sportello Sociale dello Spi Cgil in viale Irpinia 60

Finalmente ci siamo. Lo sportello Sociale su cui da tempo stava lavorando il Sindacato SPI CGIL è diventato realtà. Oggi è stato inaugurato negli storici locali della V Lega della Lega del Municipio V e dal 1° Dicembre sarà operativo. Il progetto, nel rispetto assoluto della privacy si prefigge attraverso l’ascolto degli anziani in condizioni di fragilità di informarli e, interpretandone i bisogni reali, accompagnarli a formulare richieste certe per trasformarle in diritti.

Alla presentazione del progetto c’era in pratica tutta la maggioranza uscita dalle elezioni amministrative del 17/18 ottobre ad iniziare dal Presidente Mauro Caliste, dal Vice Presidente Maura Lostia, dall’Assessore alle Politiche Sociali De Cinti e da numerosi consiglieri.

Per lo Spi Cgil sono intervenuti Piero Coco Segretario della V Lega, il Segretario Luigi Cocumazzo e Alessandra Romano, Responsabile Sanità Spi i quali hanno sottolineato come con questo progetto e attraverso l’ascolto il Sindacato intende conoscere i bisogni reali degli anziani e delle loro famiglie, portandoli a conoscenza dei propri diritti, seguendo anche l’iter di eventuali richieste e, raccogliendone la domanda sociale, lavorare per costruire vertenze ed iniziative negoziali proprie della contrattazione territoriale.

Tra gli invitati assente purtroppo la ASL2 a cui avremmo rivolto (anticipando le richieste degli anziani allo sportello) domande sulle Liste di attesa per prestazioni polispecialistiche, sui consultori chiusi e sulla mancata prevenzioni a donne ultra sessantenni, sull’assenza di prevenzione geriatrica.

Ma non disperiamo, anzi auspichiamo che il Sindacato, proprio attraverso lo sportello sociale, riesca a modificare e far crescere la contrattazione territoriale sia sulle tematiche Sociali che Sanitarie.

IL VIDEO

