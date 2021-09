Inaugurazione panchina tricolore al Cippo Carsico

Oggi 29 settembre 2021 ore 15.30 al Cippo Carsico in via Laurentina ci sarà l’inaugurazione della panchina tricolore.

Per la panchina tricolore al Quartiere Giuliano Dalmata che si inaugura oggi è stata molto importante anche l’adesione di tutte le forze politiche che hanno, dimostrato solidarietà alla Comunità del Quartiere di origini giuliano dalmata. 21 consiglieri presenti al voto e 21 favorevoli. Il Comitato delle associazioni storiche è stato sempre chiamato in causa nelle audizioni consiliari per motivare l’iniziativa e sostenerla anche nei momenti più difficili.

Si tratta dell’unico caso in Italia in cui tutte le forze politiche hanno appoggiato il ricordo di Norma Cossetto e di tutte le vittime politiche e civili in Istria Fiume e Dalmazia senza distinzioni di parte. In quegli anni (1941-1947) l’odio politico in Venezia Giulia non ha risparmiato nessuna famiglia istriana e il successivo dramma dell’esodo durato fino al 1958 ne è stato ulteriore testimonianza. Benvenuta Norma!