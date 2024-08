Incendio in via delle Susine, a rischio il Parco Alessandrino-Tor Tre Teste

L’ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco ha limitato prontamente il propagarsi delle fiamme, probabilmente partite dalla casetta abitata da senza fissa dimora, impedendo che avvolgessero senza pietà la vegetazione del contiguo Parco Alessandrino-Tor Tre Teste.

Aria irrespirabile per centinaia di metri con anziani che iniziano ad avere paura anche per la loro salute. Oltre all’odore acre di rifiuti e plastica c’è anche il rischio della presenza di eternit le cui spore cancerogene potrebbero, spinte in alto dal calore e altezza delle fiamme, anche essere trasportate dal vento e inalate dalle persone.

Ci segnalano nel Parco anche la presenza di altri senza fissa dimora con tutto quello che ne consegue, ad iniziare da cumuli incontrollati di rifiuti. Un problema quello degli insediamenti abusivi a cui il Comune di Roma è chiamato a rispondere innanzitutto con il Servizio Sociale e la Polizia Locale.

A tragedie avvenute, vedi la Collina di Monte Mario, ai cittadini poco importa sapere se l’incendio sia partito da un fornelletto o meno. Insomma si intervenga prima che le cose accadono evitando che i cittadini esasperati lo facciano passando alle vie di fatto.

I segnali ci sono tutti e questo di cui parliamo, potrebbe esserne uno. C’è chi parla di autocombustione. Ma dai, chi può crederci davvero?

