“Incontrarci non ha eguale, Venerdì tutti al Casale” a Tor Sapienza

Venerdì 6 dicembre dalle ore 19,30 alle 24, presso il Salone a vetri del Casale Michele Testa in viale Filippo De Pisis 1 a Tor Sapienza, il Centro Culturale Michele Testa organizza una serata di cultura varia.

Il programma prevede:

“Riflessioni in corso” per ascoltare le voci dei giovani e dopo una pasta e fagioli proseguirà con le improvvisazioni in ottava rima dei poeti a braccio e a seguire animazione musicale con gli Arcobaleno Square Dance e Danze popolari nordamericane con la direzione di Lidia Pasquali.

Con l’invito: “Incontrarci non ha eguale, Venerdì tutti al Casale” gli organizzatori tengono a sottolineare che è con la capacità di ascolto che si procede ad una più sana riflessione. Quella di chi ha più esperienza che diventa più produttiva quando ascolta le voci dei giovani, così come ascoltare la voce dell’arte, della musica e del teatro stimola ad ascoltare la realtà.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.