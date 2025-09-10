Incontro con Giovanna Amato al Pentatonic

Domenica 21 settembre 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina.

Incontro con Giovanna Amato e il suo libro Terzaé, Robin 2024

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

Una classe difficile, una terza media in una città del litorale romano. Dieci adulti diversi per età e formazione che hanno un solo obiettivo: averne cura. Serpico di storia e geografia, coordinatrice con un passato da sindacalista; Alfieri di italiano, fresca di concorso; la preside dalla mente sottile, i colleghi dal cuore largo.

Racconto dopo racconto, l’anno scorre tra episodi buffi e tragicomici, ma in agguato resta un’idea: bisogna lasciarsi aiutare a diventare adulti, perché chi gioca a fare il carnefice destina forse sé stesso a un futuro di vittima.

Giovanna Amato (1986) vive a Roma, dove insegna materie letterarie. Ha pubblicato studi sulla figura di Amelia Pincherle Rosselli e curato la sua Emma Liona. Ha scritto e pubblicato racconti, raccolte di poesie e romanzi; il più recente, Provincia cronica, per Castelvecchi. Con la plaquette Parva venena ha vinto in questo anno 2025 la prima edizione del Premio “Achille Serrao” per raccolte inedite di autrici e autori under 40.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

